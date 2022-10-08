Denizlispor, Pendikspor maçına hazır - Son Dakika
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Denizlispor, Pendikspor maçına hazır

08.10.2022 14:40
Denizlispor, Pendikspor maçına hazır

A. Denizlispor Pendikspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

A. Denizlispor Pendikspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden A. Denizlispor, 9 Ekim 2022 Pazar günü evinde karşılaşacağı Pendikspor hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde yapılan idman taktiksel çalışmalar sonrası sona erdi. Yeşil-siyahlı ekipte sakatlıkları bulunan Djedje, Kevin Mayi ve Özer Özdemir'in yanı sıra cezalı olan Gökhan Süzen ve Leo Schwechlen Pendikspor maçında forma giyemeyecek. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Denizlispor, Pendikspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizlispor, Pendikspor maçına hazır - Son Dakika

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