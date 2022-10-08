Spor Toto 1. Lig ekiplerinden A. Denizlispor, 9 Ekim 2022 Pazar günü evinde karşılaşacağı Pendikspor hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde yapılan idman taktiksel çalışmalar sonrası sona erdi. Yeşil-siyahlı ekipte sakatlıkları bulunan Djedje, Kevin Mayi ve Özer Özdemir 'in yanı sıra cezalı olan Gökhan Süzen ve Leo Schwechlen Pendikspor maçında forma giyemeyecek. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Denizlispor, Pendikspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Denizlispor, Pendikspor maçına hazır - Son Dakika

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