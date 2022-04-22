Denizlispor seriyi sürdürme peşinde - Son Dakika
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Denizlispor seriyi sürdürme peşinde

22.04.2022 12:00
Denizlispor seriyi sürdürme peşinde

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta Ankara Keçiörengücü, hafta içinde de İstanbulspor'u üst üste yenerek bitime 5 maç kala düşme hattından çıkan Altaş Denizlispor, yarın deplasmanda düşme barajındaki Bursaspor'un rakibi olacak.

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta Ankara Keçiörengücü, hafta içinde de İstanbulspor'u üst üste yenerek bitime 5 maç kala düşme hattından çıkan Altaş Denizlispor, yarın deplasmanda düşme barajındaki Bursaspor'un rakibi olacak. Bitchi Timsah Park'ta Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Ligde 39 puanla 12'nci basamakta yer alan Denizlispor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, çok kritik bir maça daha çıkacaklarını söyledi. Galibiyet serisini sürdüreceklerini belirten Bakkal, "Rakibimiz Bursaspor da 32 puanla ligde kalma mücadelesi veriyor. Çok zorlu bir mücadele olacak. Biz kendi işimize bakacağız. Kazanıp yolumuza devam edeceğiz" dedi.


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Kaynak: DHA

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