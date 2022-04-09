Denizlispor seriyi sürdürmek istiyor - Son Dakika
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Denizlispor seriyi sürdürmek istiyor

09.04.2022 12:03
Denizlispor seriyi sürdürmek istiyor

SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Kocaelispor'u 5-1 yenerek bu sezon ilk kez 3'te 3 yapıp kümede kalma umutlarını artıran düşme hattındaki Altaş Denizlispor, yarın önemli rakiplerinden Tuzlaspor'u konuk edecek.

SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Kocaelispor'u 5-1 yenerek bu sezon ilk kez 3'te 3 yapıp kümede kalma umutlarını artıran düşme hattındaki Altaş Denizlispor, yarın önemli rakiplerinden Tuzlaspor'u konuk edecek. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Adem Cinek düdük çalacak. Yeşil-siyahlılarda sakatlığı süren Okan Derici sahadaki yerini alamayacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları loca önü ve VIP 50, B-D üst 30, A-E üst 20, A-E alt 15 ve maraton-açık tribün 10 TL olarak belirlendi. Teknik direktör Mesut Bakkal, kurtuluş yolunda çok kritik bir maça çıkacaklarını belirterek, "Taraftarımızdan büyük destek bekliyoruz. Bu takım ligde kalacak. Bizim 33, Tuzlaspor'un 35 puanı var. Kazanırsak rakibimizi geçeceğiz, o yüzden çok önemli bir karşılaşma oynayacağız" dedi.Denizlispor, Mesut Bakkal yönetiminde son 5 maçın 4'ünü kazandı.


- Denizli
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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Denizlispor seriyi sürdürmek istiyor - Son Dakika


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