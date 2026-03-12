Denizlispor Süper Amatör Lig'e Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Denizlispor Süper Amatör Lig'e Düştü

12.03.2026 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizlispor, 6 puan silme cezasıyla Bölgesel Amatör Lig'e düştü. Yeniden yapılanma sürecine girecek.

Süper Lig'de uzun yıllar mücadele eden ve 2002-03 sezonunda UEFA Kupası'ndaki başarısıyla Türk futbolunda iz bırakan ancak yaşadığı mali ve sportif sorunlar nedeniyle Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Denizlispor'un, sezonun bitimine 7 maç kala aldığı puan silme cezasıyla Denizli Süper Amatör Lig'e düşmesi kesinleşti.

Türk futbolunda bir dönem Avrupa kupalarında elde ettiği sonuçlarla adından söz ettiren yeşil-siyahlı ekip, son yıllarda yaşadığı ekonomik sıkıntılar, transfer yasakları ve puan silme cezalarının ardından liglerde tutunamadı.

Denizlispor, 2002-03 sezonunda UEFA Kupası'nda gösterdiği performansla Türk futbol tarihine adını yazdırdı.

Yeşil-siyahlılar, turnuvada Fransa'nın Lorient ve Çekya'nın Sparta Prag takımlarını eleyerek son 16 turuna yükseldi. Denizli temsilcisi, güçlü kadrosuyla Avrupa futbolunun önemli kulüplerinden Porto ile eşleşti ancak deplasmanda 6-1 mağlup olduğu rakibiyle Denizli'de 2-2 berabere kalarak turnuvaya veda etti.

Tarihinde 21 sezon Süper Lig'de yer alan Denizlispor, özellikle 2000'li yılların başında Türk futbolunun istikrarlı ekiplerinden biri olarak öne çıktı ve Denizli Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmalarda aldığı sonuçlarla dikkati çekti.

Kulüpte artan borç yükü ve yönetimsel sorunlar ilerleyen yıllarda sportif başarıyı olumsuz etkiledi.

Süper Lig'den 2020-21 sezonunda düşen Denizlispor, 2022-23 sezonunda 1. Lig'e veda etti. Yeşil-siyahlı ekip geçen sezon ise TFF 2. Lig'den düşerek BAL'a geriledi.

Süper Lig'e veda etmesinin ardından eski oyuncularının alacakları nedeniyle kulüp birkaç kez transfer yasağıyla karşı karşıya kaldı. Kadrosunu büyük ölçüde altyapıdan yetişen genç futbolcularla kuran Denizlispor, istediği sonuçları alamadı.

Denizlispor'dan alacağını tahsil edemediği için son olarak kulübe dava açan eski futbolcu Tiago Lopes'in davayı kazanmasının ardından yeşil-siyahlı ekip 6 puan silme cezası daha aldı.

BAL'da bu sezon sahada 14 puan toplayan Denizlispor, aldığı toplam "12 puan silme cezası" sonrasında 2 puana kadar geriledi.

Denizlispor, kalan 7 haftada tüm maçlarını kazansa dahi puan silme cezaları nedeniyle ligde kalma şansını kaybetti.

Ege temsilcisi gelecek sezon, Denizli Süper Amatör Lig'de mücadele edecek.

"Hedefimiz, Denizlispor'u yeniden ayağa kaldırmak"

Denizlispor Başkanı Süleyman Urkay, AA muhabirine, kulübün yeniden yapılanması gerektiğini söyledi.

Kulübün sorunlarının "lig seviyesinden çok yönetim anlayışıyla ilgili" olduğunu savunan Urkay, şunları kaydetti:

"Ben daha başkan olmadan taraftarlarla yapılan bir toplantıda açıkça söyledim. Bu kulüp tüketilmiştir, yeniden kurulması gerekir. Denizlispor'un sorunu BAL'da, süper amatörde ya da başka bir ligde olması değil. Asıl ihtiyaç, doğru bir üretim anlayışıyla yönetilen, kendi gelirlerini oluşturabilen kurumsal bir yapıya kavuşmasıdır. Ben kendimi başarısız olarak görmüyorum. Benim hedefim Denizlispor'u yeniden farklı değerlerle farklı yönetim ilkeleriyle yeniden kurmak. Göreve geldiğimde altyapıda sadece 8-9 yaşlarında 8 çocuk kalmıştı. Biz şu anda yeniden güçlü bir altyapı kurmaya çalışıyoruz. Hedefimiz, Denizlispor'u güçlü bir altyapı ve kurumsal yapı ile yeniden ayağa kaldırmak. 20 yılda oluşan sorunların birkaç ayda çözülmesini beklemek gerçekçi değil, bu bir süreç. Yeni bir anlayışla kulübü yeniden kurarak adım adım eski güçlü günlerine taşıyacağız."

Kaynak: AA

Denizlispor, Ekonomi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizlispor Süper Amatör Lig'e Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi İzmir'de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi
ABD’de Beyaz Saray’ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı ABD'de Beyaz Saray'ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı
Fiyatlar fırladı, Yunanistan’dan önlem geldi Tavan kar marjı uygulamasına geçecekler Fiyatlar fırladı, Yunanistan'dan önlem geldi! Tavan kar marjı uygulamasına geçecekler
Burası Dubai Bir zamanlar akın ederlerdi, şimdi akın akın kaçıyorlar Burası Dubai! Bir zamanlar akın ederlerdi, şimdi akın akın kaçıyorlar
Savaş sürerken Tahran iç muhalefete yöneldi: Protestocular düşman sayılacak Savaş sürerken Tahran iç muhalefete yöneldi: Protestocular düşman sayılacak
Hürmüz geriliminin bilançosu 12 günde 14 gemi saldırıya uğradı Hürmüz geriliminin bilançosu! 12 günde 14 gemi saldırıya uğradı

14:02
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
13:49
İran’daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
13:33
Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak
Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak
13:17
İsrail’den Lübnan hamlesi Operasyonları genişletiyorlar
İsrail'den Lübnan hamlesi! Operasyonları genişletiyorlar
13:16
Müge Anlı’dan ortalığı karıştıran sözler Herkes bu videoyu paylaşıyor
Müge Anlı'dan ortalığı karıştıran sözler! Herkes bu videoyu paylaşıyor
11:47
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım BAL’dan da düştü
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 14:21:06. #.0.5#
SON DAKİKA: Denizlispor Süper Amatör Lig'e Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.