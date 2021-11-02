Üye Girişi
Denizlispor, Tuzlaspor eşiğini atlamak istiyor - Son Dakika

Denizlispor, Tuzlaspor eşiğini atlamak istiyor

02.11.2021 17:21

- Denizlispor, Tuzlaspor eşiğini atlamak istiyor TFF 1. Lig'in 12. haftasında Denizlisporlu Muhammed Gönülaçar ve Oğuz Yılmaz, oynayacakları maç öncesi gerçekleşen idmanda Tuzlaspor maçını kazarak eşik atlamak istediklerini söyledi.

- Denizlispor, Tuzlaspor eşiğini atlamak istiyor

DENİZLİ - TFF 1. Lig'in 12. haftasında Denizlisporlu Muhammed Gönülaçar ve Oğuz Yılmaz, oynayacakları maç öncesi gerçekleşen idmanda Tuzlaspor maçını kazarak eşik atlamak istediklerini söyledi.

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Denizlispor, Tuzlaspor maçının hazırlıklarına başladı. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman öncesi Muhammed Gönülaçar ve Oğuz Yılmaz basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeni takım olmanın dezavantajlarını yaşadıklarını belirten Muhammed Gönülaçar, "Bu geçiş dönemini iyi atlattığımızı düşünüyorum. Zor bir süreç, bunları aşmakta büyük takımlar bile zorlanırken, bizim kısa sürede aştığımızı düşünüyorum. Kocaelispor maçının bizim için güzel bir resim olduğunu söyleyebilirim. İkinci yarı çok üst düzey bir oyun oynayarak, rakibi mahkum ettik. Gol atabilir miydik, atabilirdik ama bunlar futbolun içinde olan şeyler" dedi.

Tuzlaspor maçının bir eşik olduğunu belirten Gönülaçar, "Cuma günü bizim için önemli olan bir maç daha var. Tuzlaspor maçının bizim için bir eşik olduğunu söyleyebilirim. Biz bu maçı alırsak çok büyük bir avantaj yakalayarak, yukarıları düşünebiliriz. Öyle bir potansiyelimiz ve takım kadromuz var. bende takım arkadaşlarıma güveniyorum. Takımsal olarak bir birimize çok iyi uyum sağladık. Birbirimizi artık tanıyoruz. Geldiğim günden bu yana taraftarı ilk defa bu kadar yakın hissettim. Bizimle maçı yaşadıklarını, sevindiklerini hissettim. Bizim arkamızda durup, bizi desteklemeye devam ederlerse ben daha iyi olacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Performansını her geçen gün arttırarak takıma katkı sağlamak istediğini belirten Gönülaçar, "Benim ya da bir başkasının oynaması önemli değil. Şu an sadece Denizlispor'un menfaatleri önemli. Hocamız da kimi hazır görüyorsa, oyun taktiğine ve takıma kimin daha çok katkı sağlayacağını düşünüyorsa onu oynatıyordur. Şu ana kadar fazla forma şansı buldum. Bunu iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Takımın tamamen oturmasıyla daha fazla katkı sağlayacağımıza inanıyorum. Her geçen gün üzerine bir şeyler koymaya çalışıyorum çünkü ben iyi olursam takım iyi olur" şeklinde konuştu.

"Alt sıralardan kurtulmak istiyoruz"

Tuzlaspor maçını fırsata çevirerek üst sıralara çıkmak istediklerini belirten Oğuz Yılmaz, "Hazırlıklarımız devam ediyor. Çok önemli bir maç. Artık bir eşik atlamak istiyoruz. Alt sıralardan kurtulmak istiyoruz. Son 3 maçtır yenilmiyoruz. Güzel bir grafiğimiz var. Buna göre oynayacağız, kazanmak istiyoruz. Baya bir şanssızlığım vardı, direkten dönen toplar, kaçırdığım pozisyonlar. Bu gol hem benim özgüvenim için hem de takımın bir puan kazanması için önemliydi. Benim golümün bir önemi yok, istediğimiz oyuncu gol atabilir. Biz kazanalım ya da puan alalım yeter. İnşallah bu maçta ben ve ya başkası atar, puanları alırız" diye konuştu.

Denizlispor, Tuzlaspor eşiğini atlamak istiyor
Denizlispor, Tuzlaspor eşiğini atlamak istiyor
Denizlispor, Tuzlaspor eşiğini atlamak istiyor
Denizlispor, Tuzlaspor eşiğini atlamak istiyor
Denizlispor, Tuzlaspor eşiğini atlamak istiyor
Denizlispor, Tuzlaspor eşiğini atlamak istiyor

Futbol Federasyonu, Denizlispor, Oğuz Yılmaz, Tuzlaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Denizlispor, Tuzlaspor eşiğini atlamak istiyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

70 yaşındaki kadını dolandırmaya gelen şahıs kıskıvrak yakalandı 17:38 70 yaşındaki kadını dolandırmaya gelen şahıs kıskıvrak yakalandı Felsefe öğretmeni öğrencisini tehdit etti: Benim cebimde bıçak var, sana saplamıyorum 17:26 Felsefe öğretmeni öğrencisini tehdit etti: Benim cebimde bıçak var, sana saplamıyorum Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı 17:21 Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı
Son Dakika! 17:06 Son Dakika! "Biontech'te 3. doza gerek yok" diyen Bakan Koca, fikir değiştirdi: Gündeme alacağız Çantayı alıp içine bakan inşaat işçileri dehşete düştü! Yol kenarına yeni doğmuş bebek bırakmışlar 16:58 Çantayı alıp içine bakan inşaat işçileri dehşete düştü! Yol kenarına yeni doğmuş bebek bırakmışlar Zincir marketlerden fahiş fiyat cezalarına tepki geldi: Ekonomik kayıp olarak görülmeli 16:35 Zincir marketlerden fahiş fiyat cezalarına tepki geldi: Ekonomik kayıp olarak görülmeli
AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak 16:15 AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak Genç kızın gözünün içine kene girdi doktor bile çıkaramadı 16:03 Genç kızın gözünün içine kene girdi doktor bile çıkaramadı

Son Dakika Haberleri
17:44 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
17:31 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
17:23 16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı
17:09 Yabancı kuralının masaya yatırıldığı zirve sona erdi!
16:55 Galatasaray, maçın tam kapasite seyirciyle oynanması için TFF'ye başvuru yaptı
16:44 2 kız çocuğunun yardım istediği Haydarcan, bıçaklanarak öldürüldü
16:35 Zincir marketlerden fahiş fiyat cezalarına tepki geldi: Ekonomik kayıp olarak görülmeli
16:28 Gülşen'in konserinde Galatasaray'a küfredildi! Korktuğu başına geldi
16:18 Yeni bir salgın kapıda! Hindistan'da Dang humması vakaları artıyor
16:14 AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak
Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri         
17:44
Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri         
17:32
16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı 16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı         
17:24
Husumetlisini tokatlayıp, tabancayla vurdu! O anlar kamerada Husumetlisini tokatlayıp, tabancayla vurdu! O anlar kamerada         
17:11
Gramı 50 liradan satılan safran hasadı Adana'da başladı Gramı 50 liradan satılan safran hasadı Adana'da başladı         
16:59
2 kız çocuğunun yardım istediği Haydarcan, bıçaklanarak öldürüldü 2 kız çocuğunun yardım istediği Haydarcan, bıçaklanarak öldürüldü         
16:45
Kalp krizi geçirdikten sonra Özlem evinde ölü bulundu Kalp krizi geçirdikten sonra Özlem evinde ölü bulundu         
16:24
Şef Mehmet Yalçınkaya, dudak dolgusu yaptırdığı iddialarını yalanladı Şef Mehmet Yalçınkaya, dudak dolgusu yaptırdığı iddialarını yalanladı         
16:06
Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor         
15:59
Son Dakika! Karabük diğer illere göre 100 bin kişide görülen vaka haritasında ilk sırada yer aldı Son Dakika! Karabük diğer illere göre 100 bin kişide görülen vaka haritasında ilk sırada yer aldı         
15:28
Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor         
15:10
Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı         
14:30
Kılıçdaroğlu: Kılıçdaroğlu: "Memnun oluruz, inşallah yaparlar" diyerek yanıt verdi         
14:19
9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi         
14:14
Rus medyası Rus medyası "TSK ansızın harekata başlayabilir" dedi, Bölgeye 150 asker gönderildi         
13:51
Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu! Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu!         
10:07
Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi         
23:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2021 17:57:10. #1.13#
SON DAKİKA: Denizlispor, Tuzlaspor eşiğini atlamak istiyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement