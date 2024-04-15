Denizlispor U16 Takımı Nazilli Belediyespor\'u 4-0 mağlup etti

TFF U16 Gelişim Ligi 5. Grup'un son haftasında evinde Nazilli Belediyespor'u ağırlayan Denizlispor, rakibini 4-0 mağlup ederek sezonu 29 puanla 4. sırada tamamladı.
Denizlispor U16 Takımı, sezonun son maçında sahasında Nazilli Belediyespor'u ağırladı. Karşılaşmadan 4-0 üstün ayrılan Denizlispor, sezonu 29 puanla 4. sırada tamamladı. Denizlispor Zafer Katrancı Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada rakibine oranla üstün bir oyun sergileyen Denizlispor'un gollerini Burak Ege Kocalar (2) ve Berke Yılmaz (2) kaydetti.
Karşılaşmayı değerlendiren Denizlispor U16 Takımı Yardımcı Antrenörü Hasan Yıldırım, iyi bir oyun ve mücadele ile kazandıklarına dikkat çekerek, "Hedefimiz ligi en iyi şekilde bitirmekti bunu başardığımızı düşünüyorum. Bu gün çocuklar çok iyi mücadele ettiler. Takım olarak ligin özellikle ikinci yarısındaki çıkışımızı sürdürdük ve net bir galibiyet aldık. Sezonu iyi bir oyun ve mücadele ile farklı bir sonuçla tamamladık. Emeği geçen bütün futbolcu kardeşlerimi kutluyorum" dedi.
Yeşil-siyahlı takımın başarılı kalecisi Bekir Bekir Kaan Aktürk de sezonu galibiyet ile kapattıklarını belirterek, özellikle sezonun ikinci yarısında çok iyi bir performans gösterdiklerine dikkat çekti. - DENİZLİ
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