Denizlispor\'un Ailelere Güvenlik Engeli: Tepki Yağdı

Denizlispor'un daha önce Denizli Büyükşehir Belediyesi ile yaşadığı sorunlara bir yenisini daha eklendi. Çocuklarının antrenman programını izlemek için sahaya gelen aileler güvenlikler tarafından açık alan olmasına rağmen içeri alınmadı. Sporcuların aileleri "Büyükşehir Belediyesi'nin ne yapmak istediğine bir anlam veremedik" diyerek tepki gösterdi.

Seçim öncesi boynunda yeşil-siyahlı atkıyla Denizlispor'un tekrar ayağa kalkacağı sözünü veren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun desteği gün geçtikçe eksiliyor. İlk önce iaşe sorunu daha sonra ise tesiste su sorunu yaşayan Denizlispor, bu sefer de ailelerin izleme alanına alınmamasıyla gündeme geldi. Denizlispor U10-11 ve 12 altyapı sporcuları ailelerinin, Doğan Demircioğlu Semt Sahası'ndaki izleme alanına alınmamasına büyük tepki geldi. Çocuklarının antrenman programını izlemek için sahaya gelen aileler güvenlikler tarafından açık alan olmasına rağmen içeri alınmadı.

"Büyükşehir Belediyesi'nin ne yapmak istediğine bir anlam veremedik"

"Büyükşehir Belediyesi ne yapmak istiyor" diye tepki gösteren futbolcuların aileleri, "Çocuklarımız burada antrenman yapıyor. Bizler de yanlarında olmak için burada bulunuyoruz ama sahaya geldiğimizde güvenlikler bizleri içeri almadı. Açık alan ve içeride kafeterya olmasına rağmen içeri alınmamamız bizleri hem üzdü hem şaşırttı. Kafeteryanız var içeride dememize rağmen 'Haklısınız ama alamayız' dediler. Büyükşehir Belediyesi'nin ne yapmak istediğine bir anlam veremedik" diyerek tepki gösterdiler. - DENİZLİ