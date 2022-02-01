Denizlispor'un güveni tam

Spor Toto 1'inci Lig'de düşme hattında yer alan ve yeni teknik direktörü Mesut Bakkal'la yeni bir sayfa açmayı hedefleyen Altaş Denizlispor, 5 Şubat Cumartesi günü evinde oynayacağı Eyüpspor maçına iddialı hazırlanıyor. Eyüpspor karşısında işlerinin kolay olmadığını anlatan Mesut Bakkal, "Taraftarımızın desteği ile bu maçı kazanacağız. Bulunduğumuz yerden en kısa zamanda kurtulmak için çaba göstereceğiz. Bu kolay olmayacak ve bunun için de taraftar desteği şart. Artık mazeret yok. Ben ve futbolcu arkadaşlarım gereğini sahada yapacağız" diye konuştu.