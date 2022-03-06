Denizlispor'un rakibi Balıkesirspor - Son Dakika
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Denizlispor'un rakibi Balıkesirspor

06.03.2022 11:49
Denizlispor'un rakibi Balıkesirspor

SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta Beypiliç Boluspor galibiyetiyle düşme hattından kurtulmak için umutlanan Altaş Denizlispor, yarın son sıraya demir atan Balıkesirspor'a konuk olacak.

SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta Beypiliç Boluspor galibiyetiyle düşme hattından kurtulmak için umutlanan Altaş Denizlispor, yarın son sıraya demir atan Balıkesirspor'a konuk olacak. Balıkesir Atatürk Stadı'nda Alper Akarsu'nun yöneteceği 90 dakikanın başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak. Stackhowiak'ın kadro dışı kaldığı yeşil-siyahlılarda yönetim, geçen hafta Boluspor önünde 18'e alınmayan Aissati ve Darri'nin ise kadro dışı olmadığını açıkladı.

Ligde alt sıralardaki rakipleri Altınordu, Nasadoge Menemenspor ve Kocaelispor'un dün oynadıkları maçları kazanmasıyla kurtuluş hattının yine 5 puan gerisine düşen, Balıkesir önünde mutlak galibiyet hesapları yapan Denizlispor, 27 puanla 17'nci sırada bulunuyor. Son 4 maçından puan çıkaramayan Balıkesirspor ise 25 haftada topladığı 11 puanla kurtuluş umutları mucizelere bıraktı.


- Denizli
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Balıkesirspor, Denizlispor, Spor Toto, Boluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Denizlispor'un rakibi Balıkesirspor - Son Dakika
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