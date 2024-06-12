Spor

Önümüzdeki yıl TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan Denizlispor'un yeni teknik direktörü Çağdaş Mavioğlu oldu.

Son 3 sezonda Süper Lig'den 3. Lig'e düşen Denizlispor'un yeni hocasını belli oldu. Denizlispor Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım, Şemikler Haluk Ulusoy Tesislerinde düzenlendiği basın toplantısında, daha önce de Denizlispor'da görev alan Çağdaş Mavioğlu'nun takımın başına getirildiğini açıkladı. - DENİZLİ