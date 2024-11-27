Denizlispor Voleybolda Arkasspor\'u Yendi

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Voleybol 2. Ligi'nde sezona müthiş bir başlangıç yapan Denizlispor Cavidil Erkek Voleybol Takımı, Arkasspor'u deplasmanda 3-1 yenmeyi başardı.

Denizlispor Cavidil Erkek Voleybol takımı, deplasmanda karşılaştığı voleybol devi Arkasspor'u 3-1 yenerek liderliğinin tesadüf olmadığını gösterdi. Türk voleyboluna damga vuran Arkasspor gibi güçlü bir takımı hem de deplasmanda yenerek büyük bir başarıya imza atan Denizlispor Cavidil Erkek Voleybol Takımı, sezon başında belirlediği 1. Lig yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Alınan önemli galibiyetin ardından açıklamalarda bulunan Denizlispor Cavidil Antrenörü Sedat Zahran, "Karşımızda uluslararası kabul görmüş, saygı kazanmış bir kulüp vardı. Her zamanki gibi kaliteli oyunculardan oluşmuş bir kadro ile sahada mücadele etmeleri zaten beklendik bir durumdu.

Genç ve dinamik kadroya sahip Arkasspor, bizler için hem oynaması hem hazırlanmamız açısından keyifli bir maçtı. Maça çok şiddetli bir giriş yaptılar. Sistemsel olarak oturmuş ya da oturmaya yakın bir oyun anlayışları olduklarını biliyorduk. Nerede duracaklarını bilen kimin ne yapacağı belli bu oluşum bizler için zorlu bir sürecin başlangıcı olacağından emindik. Çok ciddi servis yüzdesi ve kalitesine sahip Arkas takımı üstüne kaliteli bir pasör ile oyunu ilk sette 15.nci sayıya kadar domine etti. 15 -7 geride olduğumuz sette aldığım ilk mola sonrası gereken sakinliği ve dikkati çektiğim noktalara ulaşarak önce beraberliği yakaladık. Sonrasında ise son sayılarda büyük tecrübe sahibi sporcum Halit Ugan kaliteli servis turuyla seti lehimize çevirerek almamızı sağladı. İkinci sette çözdüğümüz rakibimiz karşısında daha konsantre oyunla orta oyuncum Baki ile harika blok sayıları kazanmamız hem bizim oyunumuzu ve modumuzu yükseltmeye rakip takımı aşağıya çekmeye yaradı ki oyunu ilk sete nazaran daha rahat set kazanmamızı sağladı" dedi.

1. Lig hedeflerine adım adım ilerlediklerini belirten Zahran, "Rakip takım daha önce de dediğim gibi inanılmaz servis yüzdesi ve kalitesine sahiplerdi ama bunu buradan özellikle vurgulamak isterim ki bu kaliteyi yine başka bir kaliteyle absorbe ederek yani liberom Berke Dolunay'dan bahsediyorum ki yüzde 88 gibi ciddi pozitif manşet oranıyla oynaması hem oyunu kazanmada ciddi bir rol aldı hem bu lig için en etkili liberolar arasında başları çektiğini yine kanıtladı. Tekrardan ona buradan yükselen grafiği için teşekkür ederim. Buradan yine takım olarak bu galibiyeti As Başkanımız Ali Atıcı ve Denizlispor Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım'a armağan ediyoruz. Hedefimiz 1. Lig" diye konuştu. - DENİZLİ