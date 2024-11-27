Denizlispor Voleybolda Arkasspor'u Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Denizlispor Voleybolda Arkasspor'u Yendi

Denizlispor Voleybolda Arkasspor\'u Yendi

Denizlispor Cavidil Erkek Voleybol Takımı, Arkasspor'u deplasmanda 3-1 yenerek liderlik iddiasını sürdürdü.

27.11.2024 09:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Voleybol 2. Ligi'nde sezona müthiş bir başlangıç yapan Denizlispor Cavidil Erkek Voleybol Takımı, Arkasspor'u deplasmanda 3-1 yenmeyi başardı.

Denizlispor Cavidil Erkek Voleybol takımı, deplasmanda karşılaştığı voleybol devi Arkasspor'u 3-1 yenerek liderliğinin tesadüf olmadığını gösterdi. Türk voleyboluna damga vuran Arkasspor gibi güçlü bir takımı hem de deplasmanda yenerek büyük bir başarıya imza atan Denizlispor Cavidil Erkek Voleybol Takımı, sezon başında belirlediği 1. Lig yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Alınan önemli galibiyetin ardından açıklamalarda bulunan Denizlispor Cavidil Antrenörü Sedat Zahran, "Karşımızda uluslararası kabul görmüş, saygı kazanmış bir kulüp vardı. Her zamanki gibi kaliteli oyunculardan oluşmuş bir kadro ile sahada mücadele etmeleri zaten beklendik bir durumdu.

Genç ve dinamik kadroya sahip Arkasspor, bizler için hem oynaması hem hazırlanmamız açısından keyifli bir maçtı. Maça çok şiddetli bir giriş yaptılar. Sistemsel olarak oturmuş ya da oturmaya yakın bir oyun anlayışları olduklarını biliyorduk. Nerede duracaklarını bilen kimin ne yapacağı belli bu oluşum bizler için zorlu bir sürecin başlangıcı olacağından emindik. Çok ciddi servis yüzdesi ve kalitesine sahip Arkas takımı üstüne kaliteli bir pasör ile oyunu ilk sette 15.nci sayıya kadar domine etti. 15 -7 geride olduğumuz sette aldığım ilk mola sonrası gereken sakinliği ve dikkati çektiğim noktalara ulaşarak önce beraberliği yakaladık. Sonrasında ise son sayılarda büyük tecrübe sahibi sporcum Halit Ugan kaliteli servis turuyla seti lehimize çevirerek almamızı sağladı. İkinci sette çözdüğümüz rakibimiz karşısında daha konsantre oyunla orta oyuncum Baki ile harika blok sayıları kazanmamız hem bizim oyunumuzu ve modumuzu yükseltmeye rakip takımı aşağıya çekmeye yaradı ki oyunu ilk sete nazaran daha rahat set kazanmamızı sağladı" dedi.

1. Lig hedeflerine adım adım ilerlediklerini belirten Zahran, "Rakip takım daha önce de dediğim gibi inanılmaz servis yüzdesi ve kalitesine sahiplerdi ama bunu buradan özellikle vurgulamak isterim ki bu kaliteyi yine başka bir kaliteyle absorbe ederek yani liberom Berke Dolunay'dan bahsediyorum ki yüzde 88 gibi ciddi pozitif manşet oranıyla oynaması hem oyunu kazanmada ciddi bir rol aldı hem bu lig için en etkili liberolar arasında başları çektiğini yine kanıtladı. Tekrardan ona buradan yükselen grafiği için teşekkür ederim. Buradan yine takım olarak bu galibiyeti As Başkanımız Ali Atıcı ve Denizlispor Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım'a armağan ediyoruz. Hedefimiz 1. Lig" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Denizlispor, denizli, Arkas, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizlispor Voleybolda Arkasspor'u Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:37 İsrail ile Lübnan antlaşmasının ardından bir ateşkes çağrısı da Hamas’tan geldi İsrail ile Lübnan antlaşmasının ardından bir ateşkes çağrısı da Hamas'tan geldi
10:05 Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisine sabaha kadar işkence etti Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisine sabaha kadar işkence etti
10:02 Aldattığını düşündüğü karısını boğarak öldürdü İşte ilk sözleri Aldattığını düşündüğü karısını boğarak öldürdü! İşte ilk sözleri
10:00 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ’’Esad’’ çağrısı Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''Esad'' çağrısı
07:05 İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi
15:47 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu istifa edecek mi Yönetim Kurulu toplantısından çıkan karar belli oldu TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu istifa edecek mi? Yönetim Kurulu toplantısından çıkan karar belli oldu
15:44 UEFA’dan Fenerbahçelileri çıldırtan karar UEFA'dan Fenerbahçelileri çıldırtan karar
15:28 Instagram’a yeni özellik geliyor Instagram'a yeni özellik geliyor!
15:11 Sahnede fena düşen Sibel Can’ı 2 kişi zor kaldırdı Sahnede fena düşen Sibel Can'ı 2 kişi zor kaldırdı
15:11 Görüştü iddiası var: Beşiktaş’ta Sergen Yalçın sesleri Görüştü iddiası var: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri
15:10 Dev firma krize girdi işçi çıkartıyor Dev firma krize girdi işçi çıkartıyor
14:55 Kavga ettiği ablasını bıçaklayan kardeş beşinci kattan atlayarak intihar etti Kavga ettiği ablasını bıçaklayan kardeş beşinci kattan atlayarak intihar etti
14:54 500 erkekle ilişki yaşadığını açıklayan fenomene yorum yağdı 500 erkekle ilişki yaşadığını açıklayan fenomene yorum yağdı
14:54 Birleşik Krallık tam kripto para düzenlemeleri için tarih verdi Birleşik Krallık tam kripto para düzenlemeleri için tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 11:20:19. #1.11#
SON DAKİKA: Denizlispor Voleybolda Arkasspor'u Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.