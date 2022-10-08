Denizlispor yara sarmak istiyor - Son Dakika
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Denizlispor yara sarmak istiyor

08.10.2022 11:06
Denizlispor yara sarmak istiyor

SPOR Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Erzurumspor Futbol Kulübü'ne de 1-0 yenilerek 2 puanla son sıradan kurtulamayan galibiyetsiz Altaş Denizlispor yarın evinde Pendikspor'la mücadele edecek.

SPOR Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Erzurumspor Futbol Kulübü'ne de 1-0 yenilerek 2 puanla son sıradan kurtulamayan galibiyetsiz Altaş Denizlispor yarın evinde Pendikspor'la mücadele edecek. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Ömer Faruk Turtay görev yapacak. Yeşil-siyahlılarda bu maç öncesi Djedje, Kevin Mayi ve Özer Özdemir'in sakatlığı sürerken, Erzurumspor FK maçında kırmızı kart gören Gökhan Süzen ve Leo Schwechlen de forma giyemeyecek.

Bilet fiyatları loca önü 100, VIP 50, B-D üst 40, A-E üst 35, A-E alt 30, maraton-açık 25 ve misafir seyirci tribünü ise 30 TL olarak açıkladı. Teknik direktör Mesut Bakkal, Pendikspor karşısına birçok eksikle çıkacaklarını söyledi. Her şeye rağmen kazanmak için var güçleriyle mücadele edeceklerini ifade eden Bakkal, "Erzurumspor karşılaşmasında hak etmediğimiz bir sonuç aldık. Maalesef 2 puanla son basamaktayız. Taraftarımızın desteği ile ilk galibiyetimizi alacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.


- Denizli
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Denizlispor, Pendikspor maçına hazır Denizlispor, Pendikspor maçına hazır Denizlispor, Pendikspor maçında galibiyet özlemine son vermek istiyor Denizlispor, Pendikspor maçında galibiyet özlemine son vermek istiyor
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Denizlispor yara sarmak istiyor - Son Dakika

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