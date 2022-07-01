Deplasman tribünü yasağının önünü seyircisi az kulüpler açtı - Son Dakika
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Deplasman tribünü yasağının önünü seyircisi az kulüpler açtı

01.07.2022 11:53
Deplasman tribünü yasağının önünü seyircisi az kulüpler açtı

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun (TFF) Süper Lig'de deplasman seyirci yasağının kaldırılmasını açıklaması kulüpleri sevindirdi.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun (TFF) Süper Lig'de deplasman seyirci yasağının kaldırılmasını açıklaması kulüpleri sevindirdi. TFF, Süper Lig'de kulüplerin anlaşması halinde ve İl Güvenlik Kurulu'nun onayı durumunda deplasman seyirci kapasitesinin yüzde 30'a kadar çıkarılacağını da bildirdi. Özellikle bu uygulamanın önünü Kasımpaşa'nın açtığı öğrenildi. Seyircisi az olan diğer İstanbul takımlarının da Kasımpaşa ile birlikte TFF'ye başvuru yaptığı ifade edildi.

Federasyonunun bu kararı açıklamasıyla seyircisi az olan kulüpler ciddi gelirler elde edecek ve tribünler daha renkli hale gelecek.

4 BÜYÜKLER DE ONAY VERDİ Deplasman tribününe alınacak seyirciler Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da işine gelecek. Kasımpaşa, Ümraniyespor, İstanbulspor ve Karagümrük maçları çok az seyirci karşısında oynanırken, 4 büyüklerin taraftarları bu deplasmanlarda kendilerine ayrılacak tribünü dolduracağı gibi evsahibi kulüplerin de kasasını dolduracak.

Aynı uygulamanın Spor Toto 1'inci Lig için de geçerli olacağı ama bu kararın önümüzdeki hafta yapılacak toplantılarda alınacağı vurgulandı. TFF'nin salı günü gerçekleşecek Kulüpler Birliği Vakfı ve fikstür çekimi toplantısında konuyu gündeme getireceği bildirildi. Deplasmanda maksimum %30 seyirci kapasitesinin yine kulüplerin anlaşması ve İl Güvenlik Kurulu'nun onayı durumunda 1'inci Lig'de de uygulanacağı ifade edildi.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Deplasman tribünü yasağının önünü seyircisi az kulüpler açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Deplasman tribünü yasağının önünü seyircisi az kulüpler açtı - Son Dakika
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