Depremde göçük altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, saatler sonra yaralı şekilde çıkarıldı - Son Dakika
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Depremde göçük altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, saatler sonra yaralı şekilde çıkarıldı

07.02.2023 10:17

Hatay'da meydana gelen depremde göçük altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, saatler sonra enkazdan yaralı şekilde kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Enkaz altında bulunan Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'u arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetli depremler sonrası büyük hasar alan Hatay'da uzun süredir göçük altında bulunan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'dan iyi haber geldi.

"ATSU KURTARILDI, SAVUT HALA ENKAZ ALTINDA"

Hatayspor'da saatlerdir enkaz altında bulunan Christian Atsu yaralı olarak kurtarıldı. Hatayspor yöneticisi Mustafa Özat yaptığı açıklamada, "Christian Atsu, yaralı olarak çıkarıldı. Sportif direktörümüz Taner Savut ise maalesef hala enkaz altında. Hatay çok etkilendi. En tehlikeli saatlerin sonuna doğru geliyoruz." ifadelerini kullandı.

HATAYSPOR'DA ENKAZDAN ÇIKARILANLAR

Hatayspor forması giyen Burak Öksüz göçük altından çıkarıldı. Teknik heyetten Ekrem Ekşioğlu ve Osman Ateş enkazdan sağ olarak kurtuldu. Kerim Alıcı da kendi imkanlarıyla enkazdan çıkarken, sağlık durumu iyi.

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Son Dakika Spor Depremde göçük altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, saatler sonra yaralı şekilde çıkarıldı - Son Dakika


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