Depremde yakınlarını kaybeden milli tekvandocu Esra Çiftçi, depremin etkilerini sporcu yetiştirerek atlatmaya çalışıyor

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlere Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yakalanan ve birçok yakınını kaybeden milli tekvandocu Esra Çiftçi, depremin etkilerini sporcu yetiştirerek atlatmaya çalışıyor.

Küçük yaşlarda arkadaşından etkilenerek tekvandoya başlayan, ulusal ve uluslararası birçok derece elde eden 23 yaşındaki Esra Çiftçi, depremlerde Nurdağı ilçesindeki birçok yakınını kaybetti.

Psikolojik etkenlerden dolayı müsabakalara ara veren Esra Çiftçi, ilçedeki normalleşme sürecine destek olmak amacıyla çocuklara tekvando eğitimi vermeye başladı.

Depremden sonra camide ve konteynerde, şimdi ise halk eğitim merkezinin salonunda sporcularını eğiten Esra Çiftçi, yeniden uluslararası müsabakalarda boy göstermeyi hedefliyor.

Esra Çiftçi, AA muhabirine, ulusal ve uluslararası müsabakalarda birçok derecesinin bulunduğunu, Balkan şampiyonluğu ve Dünya Tekvando Başkanlık Kupası'nda derece elde ettiğini söyledi.

İstanbul'daki uluslararası müsabakadan döndüğü gece Nurdağı'nda depreme yakalandığını ifade eden Esra Çiftçi, şunları kaydetti:

"Ondan sonra yarışlarda ilerleyemedim, kaybım oldu, deprem fazla etkiledi. Kayıplarımız olduğu için psikolojik bir çöküşteydim, yapamadım ve ara verdim. Antrenörüm psikolojimin düzelmesi için kurs açmaya yönlendirdi, yapabileceğime karar verdim. Hayat devam ediyor, bu bilinçle iyi, kötü başladım. Çocuklarla ilgilenmek benim çok hoşuma gidiyor, bu branşı yaptığım için çok mutluyum. Her biri benim evladım gibi, onları içten seviyorum, farklı bir bağ oluştu. Depremin etkilerini, sürecini çocuklarla atlatmaya çalışıyorum. Onlarla kendimi toparlıyorum. Yetenekli çocuklarımız var, hepsinin iyi yerlere geleceğini düşünüyorum."

Esra Çiftçi, müsabakalara girmeyi özlediğini, ileride yeniden milli formayı giyerek Türk bayrağını dalgalandırmak istediğini dile getirdi.

Normalleşme sürecine katkı sunuyor

Bir kadın olarak depremin ardından normalleşme sürecine katkı sağlamayı hedeflediğini, 20'si kız 30 çocuğa tekvando eğitimi verdiğini anlatan Esra Çiftçi, şöyle konuştu:

"Bir kadın sporcu olarak hayatın normalleşmesine katkı sağlıyorum. Sporcu yetiştiriyorum, bu şekilde topluma katkı sağlıyorum. Bu süreçte kendimi toparladıktan sonra müsabakalara yönelmeyi, yarışmalara katılmayı istiyorum. Depreme rağmen ileride kendimi iyi hissettikten sonra müsabakalarda Türkiye için başarılı olacağım, bunun için de azimle çalışacağım. Eğitim verdiğim çocuklar, bana özenerek beni izleyerek branşa yönelmek istiyor, onlar için güzel bir motivasyon kaynağı olmaya çalışıyorum."