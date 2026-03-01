Depremzede ilkokul öğrencileri, farklı spor dallarıyla tanışıyor

Hatay'da depremzede ilkokul öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde yürütülen "Spora İlk Adım Proje" çerçevesinde farklı spor dallarıyla buluşturuluyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da 41 ilkokulda yürütülen projeye 4 bin 376 öğrenci katılıyor.

Öğrenciler, deneyimli antrenörler eşliğinde hentbol, voleybol, cimnastik, karate, tekvando, futbol, tenis, yüzme, badminton, satranç, masa tenisi, halk oyunları, atletizm, güreş, judo, kick boks, okçuluk branşlarını deneyimleme şansı yakalıyor.

Projeyle düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılmasının yanı sıra öğrencilerin ilgi duydukları spor branşlarında yeteneklerinin keşfedilmesi ve geliştirilmesi hedefleniyor.

Öğrenciler spor ahlakı kazanıyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörü Cennet Samga, AA muhabirine, projeyle öğrencilerin haftanın bir günü farklı branşlardaki çalışmalara katıldığını söyledi.

Öğrencilerle varsa okullarındaki yoksa da kurum bünyesindeki spor salonlarında bir araya geldiklerini anlatan Samga, her hafta farklı branşta antrenmanlar yaptıklarını dile getirdi.

Samga, çalışmalarla öğrencilerin hem fiziksel aktiviteye katılmasını sağladıklarını hem de ilgi duydukları ve yetenekli oldukları branşı keşfettiklerini belirtti.

Projeyle öğrencilerin bazı spor branşlarıyla ilk kez tanışmasına vesile olduklarını anlatan Samga, çalışmalarla onların öz güven kazanmalarına da katkı sağladıklarını ifade etti.

Samga, projeyle depremzede öğrencilerin hem güzel bir vakit geçirdiğini hem de spor ahlakı kazandığının altını çizerek, şöyle konuştu:

"Çocukları bu branşlara fiziksel ve zihinsel olarak hazırlayıp ileriki yaşlarda sporcu olarak geldiklerinde daha rahat iletişim kurmalarını sağlıyoruz. Çocuklara hem spor ahlakı kazandırıyoruz hem de bir spor branşına başladıklarında neler yapabileceklerini, nerelere başvurabileceklerini öğretiyor, kendi yeteneklerini keşfetmelerini sağlıyoruz."

Velilerden olumlu dönüş aldıklarını anlatan Samga, çocukların da sorumluluk bilincinin arttığını aktardı.

Şehit İlker Uylaş İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Egemen Yaşlak da proje sayesinde çeşitli spor branşlarıyla tanıştığını belirtti.

Etkinlik günlerini iple çektiklerini anlatan Egemen, "Burada çok mutluyuz, güzel çalışmalar yapıyoruz, voleybol ve futbol oynuyoruz." dedi.

Öğrencilerden Besime Eker de farklı spor branşlarını deneyimleyerek mutlu olduklarını kaydetti.