Derbi tartışmasına bir Süper Lig takımı daha dahil oldu! Osimhen'i paylaştılar - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Derbi tartışmasına bir Süper Lig takımı daha dahil oldu! Osimhen'i paylaştılar

Derbi tartışmasına bir Süper Lig takımı daha dahil oldu! Osimhen\'i paylaştılar

Süper Lig ekibi Samsunspor, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yöneten hakem Cihan Aydın'a tepki gösterdi. Karadeniz ekibi, hakem Cihan Aydın'ın kararlarını karşılaştırdı.

03.04.2025 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Galatasaray, bu skorla birlikte adını çeyrek finale yazdırdı.

DERBİDE KARTLAR HAVADA UÇUŞTU

Karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın, karşılaşmada 4 kez kırmızı kartına başvururken 10 defa da sarı kart gösterdi.

SAMSUNSPOR'DAN GÖNDERME

Aydın'ın 85. dakikada Victor Osimhen'e gösterdiği sarı kart ve sonrasında yaşananlar için Samsunspor Kulübü'nden tepki geldi. Karadeniz ekibinin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ünlem ve soru işareti emojileriyle Fenerbahçe - Samsunspor maçı ve Fenerbahçe - Galatasaray maçında yaşanan pozisyonlara yer verildi.

Derbi tartışmasına bir Süper Lig takımı daha dahil oldu! Osimhen'i paylaştılar

SAMSUN OYUNCUSU HAKEME TEMAS ETTİĞİ İÇİN KIRMIZI GÖRMÜŞTÜ

Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanan maçta sarı kart gören Marius Mouandilmadji, hakem Cihan Aydın'a temas etmiş ve ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edilmişti.

Türkiye Kupası, Sosyal Medya, Cihan Aydın, Galatasaray, Samsunspor, Fenerbahçe, Karadeniz, 3-sayfa, Futbol, Samsun, Medya, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Derbi tartışmasına bir Süper Lig takımı daha dahil oldu! Osimhen'i paylaştılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Aziz Can:
    6saray özel takım qmg hakem ailecek 6sarayli olunca böyle oluyor 14 13 Yanıtla
  • Haci Mehmet DOGAN:
    Samsunspor çok zıplıyor seneye küme mücadelesi verirsin merak eyleme 4 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demet Özdemir, eski aşkına geri döndü Demet Özdemir, eski aşkına geri döndü
AK Parti’den ’Siz de boykot yaptınız’ diyenlere yanıt AK Parti'den 'Siz de boykot yaptınız' diyenlere yanıt
Volkan Konak’ı Volkan Konak yapan isimdi Cenazede kahroldu Volkan Konak'ı Volkan Konak yapan isimdi! Cenazede kahroldu
Fenerbahçe’den Galatasaray derbisine saatler kala taraftara mesaj Fenerbahçe'den Galatasaray derbisine saatler kala taraftara mesaj
Nefesler tutuldu İşte dev derbinin muhtemel 11’leri Nefesler tutuldu! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Akaryakıt zammı EPDK tarafından iptal edildi Akaryakıt zammı EPDK tarafından iptal edildi
Magandalara “yapmayın“ dedi, öldürüldü Kahreden detay Magandalara "yapmayın" dedi, öldürüldü! Kahreden detay
Evinin önünde oynayan 3 yaşındaki çocuğu tekmelerle hastanelik etti Evinin önünde oynayan 3 yaşındaki çocuğu tekmelerle hastanelik etti
ABD Başkanı Trump’ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor
Ev sahibi ve kiracılar dikkat İşte Nisan ayı kira tavan zam oranı Ev sahibi ve kiracılar dikkat! İşte Nisan ayı kira tavan zam oranı
Mart ayı enflasyon oranı belli oldu Mart ayı enflasyon oranı belli oldu

10:47 ABD Başkanı Trump’ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor
10:04 Ev sahibi ve kiracılar dikkat İşte Nisan ayı kira tavan zam oranı Ev sahibi ve kiracılar dikkat! İşte Nisan ayı kira tavan zam oranı
09:58 Mart ayı enflasyon oranı belli oldu Mart ayı enflasyon oranı belli oldu
09:31 Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu dahil 11 kişiye ’boykot’ gözaltısı Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu dahil 11 kişiye 'boykot' gözaltısı
08:29 Jose Mourinho gönderilecek iddiası: Kadro dışı veya hoca değişikliği bekliyorum Jose Mourinho gönderilecek iddiası: Kadro dışı veya hoca değişikliği bekliyorum
17:05 Dortmund’dayken neler olmuş neler Nuri Şahin hakkında olay yaratacak iddia Dortmund'dayken neler olmuş neler! Nuri Şahin hakkında olay yaratacak iddia
16:41 Volkan Konak’a büyük saygısızlık Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti Volkan Konak'a büyük saygısızlık! Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti
16:33 Evinin önünde oynayan 3 yaşındaki çocuğu tekmelerle hastanelik etti Evinin önünde oynayan 3 yaşındaki çocuğu tekmelerle hastanelik etti
16:29 Magandalara “yapmayın“ dedi, öldürüldü Kahreden detay Magandalara "yapmayın" dedi, öldürüldü! Kahreden detay
16:20 Akaryakıt zammı EPDK tarafından iptal edildi Akaryakıt zammı EPDK tarafından iptal edildi
16:19 Nefesler tutuldu İşte dev derbinin muhtemel 11’leri Nefesler tutuldu! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
16:17 Fenerbahçe’den Galatasaray derbisine saatler kala taraftara mesaj Fenerbahçe'den Galatasaray derbisine saatler kala taraftara mesaj
16:12 Volkan Konak’ı Volkan Konak yapan isimdi Cenazede kahroldu Volkan Konak'ı Volkan Konak yapan isimdi! Cenazede kahroldu
16:05 AK Parti’den ’Siz de boykot yaptınız’ diyenlere yanıt AK Parti'den 'Siz de boykot yaptınız' diyenlere yanıt
16:02 Demet Özdemir, eski aşkına geri döndü Demet Özdemir, eski aşkına geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2025 12:05:23. #7.12#
SON DAKİKA: Derbi tartışmasına bir Süper Lig takımı daha dahil oldu! Osimhen'i paylaştılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement