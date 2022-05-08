Derbiye sarı kartlar damga vururken, topun oyunda kaldığı süre tepki çekti - Son Dakika

Süper Lig'de sezonun son derbisi nefes kesti. 9 sarı kartın çıktığı mücadelede oyun sık sık dururken, topun oyunda kaldığı süre tartışma yarattı.
OPTA verilerine göre, Beşiktaş ile Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de topun en düşük süre oyunda kaldığı maçı tamamladı (41 dakika 15 saniye). Bu istatistiğe sosyal medyada futbolseverler tepki gösterirken, Süper Lig'in kalitesi için "Rezillik" ifadesi kullanıldı.
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