Derbiye sarı kartlar damga vururken, topun oyunda kaldığı süre tepki çekti - Son Dakika
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Derbiye sarı kartlar damga vururken, topun oyunda kaldığı süre tepki çekti

08.05.2022 23:22

Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasına sarı kartlar damgasını vururken, topun oyunda kaldığı süre tepki topladı. Süper Lig'de topun oyunda en az kaldığı maç olarak kayıtlara geçen derbide, oyun sadece 41 dakika 15 saniye aktı. Bu istatistik taraftarın tepkisini çekti.

Süper Lig'de sezonun son derbisi nefes kesti. 9 sarı kartın çıktığı mücadelede oyun sık sık dururken, topun oyunda kaldığı süre tartışma yarattı.

FUTBOLSEVERLER TEPKİ GÖSTERDİ

OPTA verilerine göre, Beşiktaş ile Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de topun en düşük süre oyunda kaldığı maçı tamamladı (41 dakika 15 saniye). Bu istatistiğe sosyal medyada futbolseverler tepki gösterirken, Süper Lig'in kalitesi için "Rezillik" ifadesi kullanıldı.

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Son Dakika Spor Derbiye sarı kartlar damga vururken, topun oyunda kaldığı süre tepki çekti - Son Dakika


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