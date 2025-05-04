Derbiyi izlemek için Kadıköy\'e giden Acun Ilıcalı neye uğradığını şaşırdı

Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sadece saha içiyle değil, tribünlerde yaşananlarla da gündem oldu. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, kritik mücadeleyi izlemek için Ülker Stadı'na gelirken, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Tribünlerdeki birçok taraftar, Ilıcalı'ya yönelik tepkilerini yüksek sesle dile getirdi. Ünlü televizyoncu, stada giriş yaptığı sırada hem yuhalandı hem de ıslıklandı. Yaşananlar, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.