Derbiyi izlemek için Kadıköy'e giden Acun Ilıcalı neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
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Spor

Derbiyi izlemek için Kadıköy'e giden Acun Ilıcalı neye uğradığını şaşırdı

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Süper Lig'de Fenerbahçe'nin sahasında Beşiktaş'ı konuk ettiği derbiyi izlemek için Ülker Stadı'na giden Acun Ilıcalı taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Bir yandan yuhalanan Ilıcalı diğer yandan da ıslıklandı.

04.05.2025 19:24  Güncelleme: 19:29
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Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sadece saha içiyle değil, tribünlerde yaşananlarla da gündem oldu. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, kritik mücadeleyi izlemek için Ülker Stadı'na gelirken, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Tribünlerdeki birçok taraftar, Ilıcalı'ya yönelik tepkilerini yüksek sesle dile getirdi. Ünlü televizyoncu, stada giriş yaptığı sırada hem yuhalandı hem de ıslıklandı. Yaşananlar, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

Derbiyi izlemek için Kadıköy\'e giden Acun Ilıcalı neye uğradığını şaşırdı

Acun Ilıcalı, Ülker Stadı, Fenerbahçe, Beşiktaş, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Derbiyi izlemek için Kadıköy'e giden Acun Ilıcalı neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Sinan Aydın:
    Türk futbolunun bu duruma gelmesine sebep adam 119 3 Yanıtla
  • Ramazan KAPUCUOĞLU:
    futboldan anlamıyor hadi Survivor'a ??git sen 101 6 Yanıtla
  • bülent yılmaz:
    aCuuR aliii mert hakan sizinleyiz bırakmayın GSARAY sizinle 68 5 Yanıtla
  • Bingöl 0112:
    Bu da kene gibi yapıştı pis uğursuz insan. 49 5 Yanıtla
  • Elisa21:
    TAKKE DÜŞTÜ KEL GÖRÜNDÜ LAHMACUN EFENDİ 45 2 Yanıtla
  • Ahmet Çak:
    ektiğini biçmek buna derler acun efendi 33 1 Yanıtla
  • kadirizm yıldırım:
    30 senede yaptığını ı şu 1 yılda mahvetti. yapı yapı al sana yapı.. 25 0 Yanıtla
  • ömer özdaş:
    tabiya okadar para vercek okadar uğraşcak gs lılarla kötü olacak sonra kendi traftarı yuhlucak ayıp ayıp 17 4 Yanıtla
  • Okan Oğuz:
    Allah sizleri başımızdan eksik etmesin büyük insanlar siz olduğunuz sürece biz şampiyonuz 9 0 Yanıtla
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