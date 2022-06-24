Derby County'de Wayne Rooney dönemi sona erdi - Son Dakika
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Derby County'de Wayne Rooney dönemi sona erdi

24.06.2022 21:35
Derby County'de Wayne Rooney dönemi sona erdi

Teknik direktör Wayne Rooney, İngiltere Championship'te küme düşen Derby County'den ayrıldı.

Teknik direktör Wayne Rooney, İngiltere Championship'te küme düşen Derby County'den ayrıldı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 36 yaşındaki Rooney'nin görevini bırakmak istediğini yönetime bildirdiği kaydedildi.

Rooney'nin sitede yer alan açıklamasında ise "Bugün yöneticilerle bir araya gelerek kulüpten ayrılma zamanımın geldiğine dair kararımı bildirdim. Dürüst olmak gerekirse, kararımı değiştirmek için çok uğraştılar ama ben kararımı vermiştim. Kulüpte geçirdiğim süre inişli çıkışlı oldu ama bu mücadeleden keyif aldığımı söylemeliyim." ifadeleri yer aldı.

Ekonomik sıkıntılar yüzünden yükümlülüklerini yerine getiremediği için 21 puanı silinen Derby County, ligin bitimine üç hafta kala Championship'e veda etmişti.

Derby County, gelecek sezon 1986'dan beri ilk kez 3. ligde mücadele edecek.

Kasım 2020'den bu yana ilk teknik direktörlük deneyimini yaşadığı Derby County ile 85 maça çıkan Rooney, 24 galibiyet, 22 beraberlik ve 39 mağlubiyet yaşadı.

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Kaynak: AA

Wayne Rooney, England, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Derby County'de Wayne Rooney dönemi sona erdi - Son Dakika

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