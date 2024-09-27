Derek Willis: Basketbol Pazarlaması Geliştirilmeli - Son Dakika
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Spor

Derek Willis: Basketbol Pazarlaması Geliştirilmeli

Derek Willis: Basketbol Pazarlaması Geliştirilmeli

Anadolu Efes'in ABD'li oyuncusu Willis, Türkiye'de basketbolda pazarlamanın artırılması gerektiğini vurguladı.

27.09.2024 11:16
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Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Derek Willis, Türk basketbolunda pazarlamanın geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Yeni sezon öncesinde AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Derek Willis, Türkiye'deki kolejlerde gençlerin aldığı basketbol eğitimi ile tesislerin durumunun ABD'deki standartların üstünde olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de basketbol eğitimine önem verildiğini anlatan Willis, ABD'deki basketbol eğitimi hakkında, " Kentucky'de derslerde aldığımız eğitimden tutun basına nasıl konuşulması gerektiğine kadar bir çok açıdan gelişimimiz sağlandı ve çok antrenman yapardık. Günümüz sabah 8'de başlardı. Dersler, antrenmanlar akşam 8-9'a kadar sürerdi." dedi.

Basketbolda pazarlamanın önemine değinen ABD'li basketbolcu, "Avrupa'da fark ettiğim bir eksiklik de basketbolun pazarlaması. ABD'de basketbolun pazarlama boyutu çok büyük. Türkiye'de basketbolun pazarlama boyutu geliştirilmeli." ifadelerini kullandı.

Derek Willis, ABD'de yerleşmiş bir basketbol kültürü olduğunu anlatarak, "ABD'de açık alanlarda, sokaklarda basketbol oynanıyor. Spor yapmak için parklara gidebiliyorsun. Çocukken hep evime yakın olan parklarda basketbol oynardım. Spor yapma imkanının kolaylaştırılması, Türkiye'de gençlerin ilgilendikleri spor branşındaki gelişiminde önemli rol oynar." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni sezon için beklenti yüksek

ABD'li basketbolcu, yeni sezon için beklentilerinin yüksek olduğunu vurgulayarak, "Geçen yıl istediğimiz gibi olmadı. Bu sezon kadroya 4 güçlü oyuncu eklendi. THY Avrupa Ligi ve NBA tecrübesi olan oyuncular da geldi." dedi.

Takımda forma giyen her oyuncunun elinden geleni yapması gerektiğini belirten Willis, şunları kaydetti:

"Geçen sezon oyuncumuz Ercan Osmani, yaklaşık 1,5 ay çok iyi oynadı ve çok süre aldı. Aynı pozisyonda oynuyorduk. Yabancı bir oyuncu olarak bir adım geride beklemek durumunda kaldım. Ama onun iyi oynadığını fark ettim ve bu ritmi devam ettirmesi gerektiğini düşündüm. Takım için de en doğrusu buydu ve kazanıyorduk. Sezon boyunca sakatlıklar ve beklenmedik şeyler olduğunda herkesin hazır olması gerekiyor."

Derek Willis, geçen sezon özellikle THY Avrupa Ligi'nde istedikleri performansı ortaya koyamadıklarını anlatarak, "Elim ve burnum kırıldı. Daha önce bu kadar sakatlık tecrübem olmamıştı. Hastalanan oyuncularımız vardı. Ayrıca 7-8 oyuncumuz takıma yeni transfer olmuştu. Avrupa Ligi tecrübesi olmayan oyunculardı. Bizim için zor bir yıl olmuştu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Anadolu Efes, Basketbol, Türkiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Derek Willis: Basketbol Pazarlaması Geliştirilmeli - Son Dakika

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