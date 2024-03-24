46. Uluslararası Çocuk Eskrim Turnuvası'nda Derin Taşpınar şampiyon oldu.
Polonya Wroclaw'da 21 Mart'tan bu yana devam eden 46. Uluslararası Çocuk Eskrim Turnuvası'nda bugün 11 yaş altı kadınlar flörede Derin Taşpınar, finalde rakibi Alesia Malodchyna'yı 10-7 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
Aynı turnuvada organizasyona çeyrek finalde veda eden U13 flörede Aybüke Genç 7., Poyraz Demir Pesen ise 8. olarak kürsüde yer aldı. Yine U13 flörede Ahmet Sarp Kahya 14., Turhan Bora Doğu 48., Ömer Kaan Boybeyi 55., Ata Alkan 62., Ayşe Yaren Yalçın 74., Kuzey Güçlü 79., Ece Elif Kandil 82., Nisan Mercan Kurşunoğlu 94., Ali Vehbi Ataol 118., Deniz Bıyıkoğlu 134. ve Ulaş Metin 149; U11 flörede Emre Uyar 9., Pamir Akbaş 11., Ali Kaan Ocaklı 25., Pelin Genç 28., Ömer Kaan Yüce 40. ve Kerem Ali Burdurlu 55.; U15 flörede ise Ali Arıkan 55., Bulut Ali Yıldız 58., Bora Kaya 98. ve Poyraz Salcı mücadelesini 108'inci sırada tamamladı.
Turnuva yarın kılıç karşılaşmalarının ardından son bulacak. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Derin Taşpınar, 46. Uluslararası Çocuk Eskrim Turnuvası'nda şampiyon oldu - Son Dakika
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