Plaj Voleybolu Turnuvasına kayıtlar başladı - Son Dakika
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Plaj Voleybolu Turnuvasına kayıtlar başladı

11.08.2022 11:51
Plaj Voleybolu Turnuvasına kayıtlar başladı

Derince Belediyesi ile Derincespor Kulübü'nün birlikte düzenleyeceği Plaj Voleybolu Turnuvası için kayıtlar başladı.

Derince Belediyesi ile Derincespor Kulübü'nün birlikte düzenleyeceği Plaj Voleybolu Turnuvası için kayıtlar başladı.

Yaz dönemi ile birlikte sportif etkinliklerin yoğun bir şekilde gerçekleştiği Derince'de, bu kez plaj voleybolu heyecanı yaşanacak. Derince Belediyesi'nin, Derincespor Kulübü ile birlikte düzenleyeceği Plaj Voleybolu Turnuvası, 26-28 Ağustos tarihlerinde Yavuz Sultan Mahallesi Harikalar Sahili'nde bulunan alanda düzenlenecek. Son başvuru tarihinin 22 Ağustos olarak belirlendiği organizasyona katılmak isteyenler başvuru yapabilecek. Doldurdukları katılım formlarını en geç 22 Ağustos Pazartesi günü Derince Belediyesi Çözüm Masası ve Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi'ne teslim edecek olan sporcular, ödüllü olarak düzenlenecek büyük heyecana ortak olacak. 7 ayrı kategoride düzenlenecek olan organizasyona sporseverlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Derincespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Plaj Voleybolu Turnuvasına kayıtlar başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Plaj Voleybolu Turnuvasına kayıtlar başladı - Son Dakika
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