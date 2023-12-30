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Derince Belediyesi, Yavuz Sultan Mahallesi'nde yeni bir spor alanını hizmete açtı - Son Dakika
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Derince Belediyesi, Yavuz Sultan Mahallesi'nde yeni bir spor alanını hizmete açtı

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, çocukların ve gençlerin talepleri doğrultusunda inşa edilen spor alanlarının sayısını artırmaya devam ediyor. Yavuz Sultan Mahallesi Erdağı Sokakta bulunan 20. spor tesisi, düzenlenen bir açılış programıyla hizmete açıldı. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, çocuklara futbol topu dağıtarak sahada oynadıkları ilk müsabakalara eşlik etti ve mahallelerinde güvenle spor yapabilecekleri alanların inşa edildiğini belirtti.

Derince Belediyesi, Yavuz Sultan Mahallesi\'nde yeni bir spor alanını hizmete açtı
30.12.2023 - 10:35,  Güncelleme: 10:39
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Derince Belediyesi, çocuklara ve gençlere armağanı olan spor alanlarının bir yenisi daha Yavuz Sultan Mahallesi Erdağı Sokakta kullanıma açtı.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, çocukların ve gençlerin talepleri doğrultusunda spor alanlarını inşa etmeye devam ediyor. Daha önce 19 yeni spor alanını ilçeye kazandıran Başkan Aygün, 20. spor tesisini Yavuz Sultan Mahallesi Erdağı Sokakta kullanıma açtı. Futbol sahasının yer aldığı tesisin açılışı Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, meclis üyeleri, ilçe yöneticileri, STK temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Açılış dolayısıyla düzenlenen programda çocuklara futbol topu dağıtan ve sahada oynadıkları ilk müsabakalarına eşlik eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Çocuklarımıza mahallelerinde güvenle spor yapabilecekleri alanlar inşa ediyoruz. Bu doğrultuda Derince'mizin farklı bölgelerine kazandırdığımız spor alanlarının bir yenisini daha bugün kullanıma açtık, hayırlı olsun" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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