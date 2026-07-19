Deschamps Fransa'ya Veda Etti - Son Dakika
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Deschamps Fransa'ya Veda Etti

Deschamps Fransa\'ya Veda Etti
19.07.2026 10:59
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Fransa Teknik Direktörü Deschamps, İngiltere yenilgisiyle görevi bıraktı. 187 maçta 122 galibiyet.

İngiltere maçıyla Fransa Milli Takımı'na veda eden Teknik Direktör Didier Deschamps, burada 187 karşılaşmada 122 galibiyet, 32 beraberlik ve 33 mağlubiyet aldı.

2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Fransa, Miami Stadyumu'nda karşılaştığı İngiltere'ye 6-4'lük skorla mağlup oldu ve turnuvayı dördüncü olarak tamamladı. Dünya Kupası öncesinde görevini bırakacağını açıklayan Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, bu müsabakayla birlikte veda etti. Fransa Futbol Federasyonu sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 57 yaşındaki teknik direktöre teşekkür edilirken ayrıca ülke tarihlerinde kalıcı iz bırakan kişilerden biri olduğu ifade edildi.

Hem futbolcu hem teknik direktör olarak Dünya Kupası kazandı

Deschamps, 1998 yılında Fransa'da düzenlenen Dünya Kupası'nı futbolcu olarak kazanırken, 2018 yılında Rusya'da yapılan turnuvada da bu sefer teknik direktör olarak bu başarıyı elde etti.

Fransa, Didier Deschamps yönetiminde 2021 yılında UEFA Uluslar Ligi'ni alırken, 2014 Dünya Kupası'nda çeyrek final, 2016 Avrupa Şampiyonası'nda final, 2020 Avrupa Şampiyonası'nı son 16, 2022 Dünya Kupası'nda final ve 2024 Avrupa Şampiyonası'nda ise yarı final oynadı.

Dünya Kupası'nda en çok maça çıkan teknik direktör

İngiltere karşılaşmasıyla birlikte Dünya Kupası'nda 27. müsabakasında görev alan 57 yaşındaki teknik direktör, turnuva tarihinde en çok maça çıkan teknik adam olarak yer alıyor. Fransız çalıştırıcı aynı zamanda elde ettiği 20 galibiyetle de turnuva tarihinin en çok kazanan teknik direktörü.

2012 yılından Fransa Milli Takımı'nın başına geçen Didier Deschamps, bu süreçteki 187 karşılaşmada 122 galibiyet elde ederken, 32 beraberlik ve

33 mağlubiyet aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İngiltere, Fransa, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Deschamps Fransa'ya Veda Etti - Son Dakika

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