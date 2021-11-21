Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'de haftanın maçında karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da Nef Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma öncesinde yayıncı kuruluş beIN Sports'ta maçı anlatacak spikerin Özkan Öztürk olması sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.
Deneyimli spiker Özkan Öztürk geçen sezon Fenerbahçe'nin 12 maçını anlatırken sarı-lacivertliler bu karşılaşmaların tümünü kazandı. Sarı Kanarya, bu sezon ise Öztürk'ün anlattığı maçlar içerisinde yalnızca Alanyaspor karşılaşmasında sahadan yenik ayrıldı. Sosyal medyada Özkan Öztürk'e sevgi gösterisinde bulunan sarı-lacivertli taraftarlar, maçı kazanacaklarına olan inancın arttığına dair yüzlerce paylaşım yaptı.
Son Dakika › Spor › Dev derbiyi anlatacak spiker belli oldu! Fenerbahçe taraftarı memnun oldu - Son Dakika Spor