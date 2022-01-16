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Dev zirve! Acun Ilıcalı ve Ali Koç İngiltere'de bir araya geldiler - Son Dakika

Dev zirve! Acun Ilıcalı ve Ali Koç İngiltere'de bir araya geldiler

16.01.2022 17:27

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı, Londra'da buluştu. İngiltere'ye teknik direktör görüşmeleri için giden Ali Koç'a, Ilıcalı'nın da destekte bulunacağı ileri sürüldü.

Vitor Pereira'nın ayrılığından sonra takımın başına geçici olarak İsmail Kartal'ı getiren Ali Koç, İngiltere'ye giderek, Hull City'i satın aldığını duyuran Acun Ilıcalı ile bir araya geldi. Ajansspor'un haberine göre; Championship ekibinin maçını tribünden izleyen ikili, lüks bir rezidansta Fenerbahçe maçını tabletten takip etti.

Ali Koç ve Acun Ilıcalı'dan dev zirve! Londra'da bir araya geldiler

ALLAHYAR VE ZAJC TRANSFERİ

Hull City Başkanı Acun Ilıcalı'nın, Fenerbahçe'de forma giyen Allahyar ve Zajc ile ilgilendiği iddia edilirken, ikilinin bu transferler ile ilgili görüşme gerçekleştirip, gerçekleştirmediği bilinmiyor.

ALMANYA'DAN SONRA İNGİLTERE

İlk önce Almanya'ya, ardından İngiltere'ye giden Başkan Ali Koç'un teknik direktör konusunda Ilıcalı ile birlikte hareket edeceği ileri sürüldü.

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Acun Ilıcalı, Fenerbahçe, Hull City, England, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dev zirve! Acun Ilıcalı ve Ali Koç İngiltere'de bir araya geldiler - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Dev zirve! Acun Ilıcalı ve Ali Koç İngiltere'de bir araya geldiler - Son Dakika
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