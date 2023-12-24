Develi Belediye Spor Kulübü, Akkuş Belediyespor\'u 3-2 yendi

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,
SALON: Murat Kocatürk
HAKEMLER: Koray Yılmazgil, Yasin İlhan
DEVELİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ: Igor, Abdullah Çam, Muhammet Ertuğrul, Cepeda, Yasin Aydın, Kemal Kayhan (L) Durmuş Metin ( Mustafa Susam, Enes Ali, Onur İrteni, Rıfat Kantarcı, Nikitin, Egecan Avcıl, Burak Çevik)
AKKUŞ BELEDİYESPOR: Halit Kurtuluş, Mustafa Cervatoğlu, İvanov, Gunter, Enes Atlı (L) Umut Özdemir (Mikkel, Ahmet Can, Atakan Topal, Can Koç, Ali Eren, Batuhan Yurdagül)
SETLER: 22 – 25, 25 – 21, 21 – 25, 25 – 23, 15 - 08
SÜRE: 138
Efeler Ligi 13'üncü haftasında sahasında Akkuş Belediyespor'u ağırlayan Develi Belediye Spor Kulübü, maçı 3-2'lik skorla kazandı.
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