Develi Belediyespor, Bahadır Aksoy ile anlaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Develi Belediyespor, Bahadır Aksoy ile anlaştı

08.05.2022 12:46
Develi Belediyespor, Bahadır Aksoy ile anlaştı

Develi Belediyespor, 2022-2023 sezonunda başantrenör Bahadır Aksoy ile anlaştı.

Develi Belediyespor, 2022-2023 sezonunda başantrenör Bahadır Aksoy ile anlaştı.

AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Develi Belediyespor, yeni sezon öncesi kolları sıvadı. Geçen sezon Yozgat ekibi Sorgun Belediyespor'da görev yapan tecrübeli başantrenör yeni sezonda Develi Belediyespor'un başarısı için mücadele edecek. Aksoy, anlaşma yapılmasının ardından transfer çalışmalarına başladıklarını ve bazı oyuncularla anlaştıklarını belirtti. Transferde aceleci davranmak istemediklerinin altını çizen Aksoy, "Yeni sezonda Develi Belediyespor ile anlaşmış bulunuyorum. Anlaşmanın her iki taraf için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Develi Belediye Başkanımız ve Kulüp Başkanımız Mehmet Cabbar'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni sezon öncesi kolları sıvadık. Şu an hem yabancı hem de yerli bazı isimler ile anlaşma sağladık. Görüşmelerimizin sürdüğü oyuncularda var. Amacımız transferleri sezon açılışı öncesinde tamamlayıp, tam kadro çalışmalara başlamak" diye konuştu. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Ziraat Bankkart'ta ikinci şampiyonluğun mutluluğu yaşanıyor Ziraat Bankkart'ta ikinci şampiyonluğun mutluluğu yaşanıyor Bakan Kasapoğlu'ndan şampiyon olan Ziraat Bankkart Voleybol Takımı'na tebrik Bakan Kasapoğlu'ndan şampiyon olan Ziraat Bankkart Voleybol Takımı'na tebrik

Sorgun Belediyespor, Efeler Ligi, Sigorta, Develi, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Develi Belediyespor, Bahadır Aksoy ile anlaştı - Son Dakika


Son Dakika
12:51 Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz hastaneye kaldırıldı
12:50 Yolda ayıyla karşılaşan Trabzonlu vatandaşın görüntüleri gülümsetti: Ne var ne yok?
12:44 Çinli bilim insanlarından kayıtlara geçecek araştırma: Ay toprağı oksijen ve yakıt üretme potansiyeli taşıyor
11:24 "Zafer Partisi gelecek sığınmacılar gidecek" sloganı sonrası ilçe başkanı gözaltına alındı Ümit Özdağ sosyal medyadan tepki gösterdi
11:20 Doğum kilolarından kurtulan Kylie Jenner, bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı
11:17 Vahşice katledilen Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin Anneler Günü'nde konuştu: En büyük hediyem katilin en ağır cezayı alması
10:54 Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı: Annelerimiz müşfik bir sığınaktır
10:45 Uzman isim kangalların diğer köpeklerden en büyük farkını açıkladı: Aile içi çiftleşme yapmıyorlar
10:33 Luhansk Valisi acı haberi verdi: Sivillerin saklandığı okula yapılan saldırıda 60 Ukraynalı hayatını kaybetti
11:47 Şampiyonluk kutlamalarında neredeyse bayılacaktı! Abdülkadir Ömür'ün zor anlarının görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 13:06:18. #1.11#
SON DAKİKA: Develi Belediyespor, Bahadır Aksoy ile anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement