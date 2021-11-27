Develi Belediyespor doludizgin devam ediyor

Van Gölü'nün artık bir vaşağı var!

Miting krizi büyüyor! Kılıçdaroğlu resti çekti: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek

Bu köyde soda çeşmeden akıyor! Hem de bedava!

Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına "Lütfen zamlarla ilgili benimle tartışmayın. Zamları ben yapmıyorum" notu astı!

Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür!