Üye Girişi
Develi Belediyespor doludizgin devam ediyor - Son Dakika

Develi Belediyespor doludizgin devam ediyor

27.11.2021 14:42
Develi Belediyespor doludizgin devam ediyor

Develi Belediyespor Erkek Voleybol takımı yoluna doludizgin devam ediyor.

Develi Belediyespor Erkek Voleybol takımı yoluna doludizgin devam ediyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Lig B Grubu ekiplerinden Develi Belediyespor ligin 8.haftasında Ordu'da oynadığı maçta Akkuş Belediyespor'u set vermeden 3-0 mağlup etti.

Salon: Ordu Spor Salonu

Hakemler: Hüseyin Kamber xx, Bahtiyar Çelik xx

Akkuş Belediyespor: Murat Çiloğulları x, Mehmet Bebek x, Rosales Cen Telles x, Fatih Fırat Kartal x, Onur Soydan x, Burak Kamçı x, Murat Çakmak x, Aydın Güler x, Aimal Khan x, Selçuk Karakoyun x, Şeref Göktuğ x Baddal Ufakmercimek x, Özgür Türkmen x

Develi Belediyespor: Gökhan Çatal xxx, Hasan Balcıoğlu xxx, Tarık Hepsen xxx, Mehmet Susam xxx, Selim Sultan Arıman xxx, Fatin Ürün xxx, Bünyamin Aslan xxx, Aleksandr Kovalev xxx, Fernando Pires xxx, Berkan Eryüz xxx, Oktay Tetik xxx, Çağatay Durmuş xxx

Setler

1.Set: 26-28

2.Set: 20-25

3.Set: 19-25 - KAYSERİ

Develi Belediyespor doludizgin devam ediyor

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Develi Belediyespor doludizgin devam ediyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yengesine bağ makasıyla saldırdı! Beş yerinden yaraladı! 14:40 Yengesine bağ makasıyla saldırdı! Beş yerinden yaraladı! Gaziantep'te yanmış arabanın yanındaki çukurdan çıkan 2 ceset! 14:36 Gaziantep'te yanmış arabanın yanındaki çukurdan çıkan 2 ceset! Şişede durduğu gibi durmuyor! Alkollü sürücü park halindeki bütün araçlara çarptı! 14:28 Şişede durduğu gibi durmuyor! Alkollü sürücü park halindeki bütün araçlara çarptı!
Van Gölü'nün artık bir vaşağı var! 14:26 Van Gölü'nün artık bir vaşağı var! Miting krizi büyüyor! Kılıçdaroğlu resti çekti: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek 13:42 Miting krizi büyüyor! Kılıçdaroğlu resti çekti: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek Bu köyde soda çeşmeden akıyor! Hem de bedava! 11:53 Bu köyde soda çeşmeden akıyor! Hem de bedava!
Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına 11:17 Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına "Lütfen zamlarla ilgili benimle tartışmayın. Zamları ben yapmıyorum" notu astı! Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür! 10:35 Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür!

Son Dakika Haberleri
14:40 Yengesine bağ makasıyla saldırdı! Beş yerinden yaraladı!
14:36 Gaziantep'te yanmış arabanın yanındaki çukurdan çıkan 2 ceset!
14:35 Medyayı sarsacak iddialar! Milliyet kapanıyor mu? Ziraat Bankası, Demirören'den ne istedi?
14:27 Şişede durduğu gibi durmuyor! Alkollü sürücü park halindeki bütün araçlara çarptı!
14:26 Luis Nani, Türkiye'ye geri dönüyor! Yeni adresi Trabzonspor olacak!
14:26 Van Gölü'nün artık bir vaşağı var!
14:10 Tarihte ördek gagalı dinozorlar varmış! ABD'de bir kazıda fosili bulundu, yeri sır gibi saklanıyor!
14:03 Beşiktaş'ta Larin'le bağlar koptu, devre arasında gönderiliyor!
14:00 Yeni Covid varyantı! Omicron aşısı 100 günde geliştirilecek!
13:56 Meteroloji ve AKOM'dan 'sarı kod' uyarısı! İstanbullu dikkat, kuvvetli lodos geliyor
2 kız çocuğunu hem dövmüşlerdi hem de istismar etmişlerdi! 108 yıl hapisleri istendi! 2 kız çocuğunu hem dövmüşlerdi hem de istismar etmişlerdi! 108 yıl hapisleri istendi!         
14:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: Döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: Döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek         
14:38
Medyayı sarsacak iddialar! Milliyet kapanıyor mu? Ziraat Bankası, Demirören'den ne istedi? Medyayı sarsacak iddialar! Milliyet kapanıyor mu? Ziraat Bankası, Demirören'den ne istedi?         
14:35
Luis Nani, Türkiye'ye geri dönüyor! Yeni adresi Trabzonspor olacak! Luis Nani, Türkiye'ye geri dönüyor! Yeni adresi Trabzonspor olacak!         
14:27
Metin Akpınar, "Aktör kumaşı zayıf" dediği Cem Yılmaz'dan özür diledi Metin Akpınar, "Aktör kumaşı zayıf" dediği Cem Yılmaz'dan özür diledi         
14:05
Barajın suları çekildi! Mezarlıklar ortaya çıktı! Barajın suları çekildi! Mezarlıklar ortaya çıktı!         
12:24
Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış! Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış!         
11:51
20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı! 20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı!         
10:58
Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı         
08:58
Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti         
08:55
İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı! İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı!         
08:52
Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak         
07:25
Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi         
22:47
Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti         
18:21
Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek         
17:29
CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi         
17:16
Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları         
15:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2021 14:45:56. #1.12#
SON DAKİKA: Develi Belediyespor doludizgin devam ediyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement