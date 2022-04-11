Develi Belediyespor Efeler Ligi'nde - Son Dakika
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Develi Belediyespor Efeler Ligi'nde

11.04.2022 15:47
Develi Belediyespor Efeler Ligi'nde

Erkekler 1.Lig B Grubu takımlarından Develi Belediyespor, 2022-2023 sezonunda Efeler Ligi'nde mücadele edecek.

Erkekler 1.Lig B Grubu takımlarından Develi Belediyespor, 2022-2023 sezonunda Efeler Ligi'nde mücadele edecek.

2021-2022 sezonunda Alpaslan Endüstri Erkekler 1.Lig B Grubunda mücadele eden ve Play-Off'larda veda eden Develi Belediyespor yeni sezonda Efeler Ligi'nde yer alacak. Bu sezon Efeler Ligi'nde mücadele eden Yozgat ekibi Sorgun Belediyespor'un yarışma haklarını devralan Develi Belediyespor Efeler Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanıyor. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci yapılan görüşmelerin ardından anlaşma sağlandı ve resmi işlemler devam ediyor.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından Develi'yi ve Kayseri'yi Efeler liginde en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Yeni sezon için şimdiden transfer çalışmalarına başladık ve hedefimiz Efeler liginde kalıcı olmak" dedi. - KAYSERİ

Develi Belediyespor Efeler Ligi'nde

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Kaynak: İHA

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