Develi Belediyespor mağlubiyetle başladı - Son Dakika
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Develi Belediyespor mağlubiyetle başladı

22.03.2022 11:40
Develi Belediyespor mağlubiyetle başladı

Erkekler 1. Lig'de mücadele eden Develi Belediyespor, play-off müsabakalarına mağlubiyetle başladı.

Erkekler 1. Lig'de mücadele eden Develi Belediyespor, play-off müsabakalarına mağlubiyetle başladı.

Alpaslan Endüstri Erkekler 1.Lig Play-Off ilk maçında dün Akkuşa Belediyespor ile karşılaşana Develi Belediyespor rakibine 3-2 mağlup oldu. Mavi beyazlılar ikinci maçında bugün İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak.

Salon: Ankara Başkent Spor Salonu

Hakemler: Zeki Bocutçu xx, Ayşim Koşar xx

Develi Belediyespor: Murat Karakaya xx, Gökhan Çatal xx, Hasan Blcıoğlu xx, Tarık Hepsen xx, Anıl Tokat xx, elim Sultan Arıman xx, Fatih Ürün xx, Bünyamin Aslan xx, Alexandr Kovalev xx, Fernando Pires xx, Yusuf Erdem xx, Mertcan Akın x, Çağatay Durmuş xx

Akkuş Belediyespor: Murat Çiloğulları xx, Hasan Hüseyin Mermet xxx, Rosales CEntelles xx, Fatih Fırat Kartal xx, Onur Soydan xx, Burak Kamcı xx, Batuhan Karaca xx, elim Demir xx, Murat Çakmak xx, Pufıfıcacao Freira da xx Özgür Türkmen xx, Baddal Ufakmercimek xx

Setler:

1.Set: 25-23 (Akkuşla Belediyespor)

2.Set: 25-27 (Develi Belediyespor)

3.Set: 17-25 (Develi Belediyespor)

4.Set: 25-23 (Akkuşla Belediyespor)

5.Set: 15-12 (Akkuşla Belediyespor) - KAYSERİ

Develi Belediyespor mağlubiyetle başladı
Develi Belediyespor mağlubiyetle başladı

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İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Play Off, Ankara, Develi, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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