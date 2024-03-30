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Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele veren Develigücü, 29 gün maça çıkmayacak.

Bölgesel Amatör Lig 11.Grup'ta mücadele veren Develigücü, 28 Nisan 2024 tarihine kadar maç oynamayacak. Ligdeki son maçını geçen hafta sahasında Kangal Termikspor ile karşılaşan ve bu müsabakayı 2-0 kazanan kırmızı siyahlılar, bu hafta Mahalli İdareler seçiminden ötürü müsabaka oynamayacak. Önümüzdeki hafta Hekimhan Belediyespor ile karşılaşması gereken ve rakibinin ligden çekilmesinden ötürü haftayı 3-0 hükmen galibiyetle kapatacak olan Develigücü, bir sonraki haftayı da BAY geçecek.

35 puanlı Kırmızı Siyahlı ekip, bu süreçten sonra ilk maçını 28 Nisan tarihinde sahasında Bingöl Gençspor ile karşı karşıya gelecek. - KAYSERİ