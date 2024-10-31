Develigücü, Araban Belediyespor\'a 2-1 Mağlup Oldu

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Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Develigücü, deplasmanda oynadığı Araban Belediyespor maçından 2-1'lik mağlubiyet ile ayrıldı. Kırmızı-siyahlılar, haftayı puansız kapattı.

Bölgesel Amatör Lig 4.Grup'ta mücadele eden Develigücü, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Araban Belediyespor maçından mağlubiyet ile ayrıldı. Ligin 5. hafta maçında Gaziantep temsilcisi karşısında Eray Ergin'in golü ile öne geçen ve ilk yarıyı önde tamamlayan kırmızı-siyahlılar, ikinci yarıda ev sahibi ekibin Sercan Tunç ile bulduğu iki gole engel olamadı. Develigücü takımında, futbolcu Reşit Akbulut ve antrenör Orhan Anıl'ın ikinci yarıda kırmızı kart gördü.

Bir önceki maçta sahasında Ceyhan 1967spor'a mağlup olan ve sonrasında Araban Belediyespor'a yenilen Develigücü, şampiyonluk yarışından uzak kaldı. - KAYSERİ