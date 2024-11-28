Develigücü Deplasmanda İnce Gençlikspor\'u 1-0 Mağlup Etti

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Develigücü, deplasmanda oynadığı İnce Gençlikspor maçını 1-0 kazandı.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele veren Develigücü, deplasmanda oynadığı İnce Gençlikspor maçını 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Hassa Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında Resul Ekrem Turhan ile golü bulan kırmızı - siyahlılar, ikinci yarıda oyun ve skor üstünlüğünü elinde tuttu ve 3 puanın sahibi oldu.

Kilis Belediyespor'un 28 puanla zirvede yer aldığı 4. Grup'ta 10. hafta sonrasında Develigücü, 14 puana ulaşarak 6. sıraya yükseldi. - KAYSERİ