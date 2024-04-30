Develigücü kümede kalmayı başardı, Hacılar Erciyesspor ise lige veda etti

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup'ta mücadele veren Kayseri ekiplerinden Develigücü kümede kalmayı başarırken, Hacılar Erciyesspor, 2 sezon sonra lige veda etti.

Bu sezon Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele veren Develigücü ile Hacılar Erciyesspor'un gelecek sezonki durumu belli oldu. Ligin ilk yarısını Hacılar Erciyesspor'un 7 puan gerisinde tamamlayan ancak ikinci yarıdaki başarılı performansı ile rakibinin 4 puan önüne geçen Develigücü, sezonun tamamlanmasına 2 hafta kala kümede kalmayı garantiledi. Bu haftayı maç yapmadan geçerek 3 puanı hanesine yazdıracak olan Develigücü, son haftaya rakibinin en az 4 puan önünde gireceği için kümede kalmayı başarmış olacak.

Öte yandan Hacılar Erciyesspor ise, ligin ikinci yarısına 7 puan avantaj ile başlamasına rağmen üst üste aldığı kötü sonuçlar neticesinde küme düşmekten kurtulamadı. Ligin tamamlanmasına 2 hafta kala, iki maçını kazansa dahi kümede kalmayı başaramayacak Hacılar Erciyesspor, iki sezon sonra Kayseri Süper Amatör Küme'ye dönüş yapacak.

Ligde son 2 haftaya girilirken Develigücü 41 puanla üçüncü sırada bulunurken, Hacılar Erciyesspor ise 37 puanla 5. sırada yer alıyor. - KAYSERİ