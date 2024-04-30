Develigücü kümede kalmayı başardı, Hacılar Erciyesspor ise lige veda etti - Son Dakika
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Spor

Develigücü kümede kalmayı başardı, Hacılar Erciyesspor ise lige veda etti

Develigücü kümede kalmayı başardı, Hacılar Erciyesspor ise lige veda etti

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele veren Develigücü, ikinci yarıdaki başarılı performansıyla kümede kalmayı garantilerken, Hacılar Erciyesspor ise kötü sonuçlarla küme düşmekten kurtulamadı.

30.04.2024 08:57  Güncelleme: 08:59
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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup'ta mücadele veren Kayseri ekiplerinden Develigücü kümede kalmayı başarırken, Hacılar Erciyesspor, 2 sezon sonra lige veda etti.

Bu sezon Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele veren Develigücü ile Hacılar Erciyesspor'un gelecek sezonki durumu belli oldu. Ligin ilk yarısını Hacılar Erciyesspor'un 7 puan gerisinde tamamlayan ancak ikinci yarıdaki başarılı performansı ile rakibinin 4 puan önüne geçen Develigücü, sezonun tamamlanmasına 2 hafta kala kümede kalmayı garantiledi. Bu haftayı maç yapmadan geçerek 3 puanı hanesine yazdıracak olan Develigücü, son haftaya rakibinin en az 4 puan önünde gireceği için kümede kalmayı başarmış olacak.

Öte yandan Hacılar Erciyesspor ise, ligin ikinci yarısına 7 puan avantaj ile başlamasına rağmen üst üste aldığı kötü sonuçlar neticesinde küme düşmekten kurtulamadı. Ligin tamamlanmasına 2 hafta kala, iki maçını kazansa dahi kümede kalmayı başaramayacak Hacılar Erciyesspor, iki sezon sonra Kayseri Süper Amatör Küme'ye dönüş yapacak.

Ligde son 2 haftaya girilirken Develigücü 41 puanla üçüncü sırada bulunurken, Hacılar Erciyesspor ise 37 puanla 5. sırada yer alıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, Hacılar, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Develigücü kümede kalmayı başardı, Hacılar Erciyesspor ise lige veda etti - Son Dakika

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