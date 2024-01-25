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Develigücü'nde 5 futbolcu ikinci yarı öncesinde ayrıldı - Son Dakika
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Develigücü'nde 5 futbolcu ikinci yarı öncesinde ayrıldı

Bölgesel Amatör Lig takımlarından Develigücü'nde ikinci yarı öncesinde 5 futbolcu takımdan ayrıldı. Emre Özden, Hamza Şahbaz, Mahmut Şeker, Ahmet Özdemir ve Velat Aysu'nun ayrılıklarıyla kırmızı siyahlı takım güç kaybetti.

Develigücü\'nde 5 futbolcu ikinci yarı öncesinde ayrıldı
25.01.2024 - 08:43,  Güncelleme: 08:44
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Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Develigücü'nde 5 futbolcu ligin ikinci yarısı öncesinde ayrıldı.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele veren Develigücü takımında ikinci yarı öncesinde 5 futbolcu ile yollar ayrıldı. Ligin ilk yarısını 19 puanla noktalayan kırmızı siyahlı takımda Emre Özden, Hamza Şahbaz, Mahmut Şeker, Ahmet Özdemir ve Velat Aysu ayrıldı.

Forvet futbolcu Emre Özden Ceyhanspor ile Hamza Şahbaz da Anamurspor ile anlaşmaya vardı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Ahmet Özdemir, Mahmut Şeker, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Develigücü'nde 5 futbolcu ikinci yarı öncesinde ayrıldı - Son Dakika
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