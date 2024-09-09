Develigücü Sezona Hedefle Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Develigücü Sezona Hedefle Başladı

Develigücü Sezona Hedefle Başladı

Bölgesel Amatör Lig takımlarından Develigücü, sezonun ilk çalışmasını yaparak hedefini Türkiye 3. Lig olarak belirledi. Antrenör ve başkanın konuşmalarıyla moral bulan takım, şampiyonluk hedefiyle çalışmalara başladı.

09.09.2024 09:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Develigücü, topbaşı yaptı. Kırmızı-siyahlılar, sezonun ilk çalışmasını yaparken hedefi Türkiye 3. Lig olarak belirledi.

2024-2005 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele edecek olan Develigücü topbaşı yaptı. Sezonun ilk çalışmasını Argıncık stadında yapan kırmızı siyahlılar, hedefi şampiyonluk olarak belirledi. Antrenör Orhan Anıl nezaretinde ilk idmanı gerçekleştiren Develigücü, iyi bir dönem geçirmek ve önümüzdeki ay başlayacak olan lig maratonunda başarılı olmak amacında. Antrenman öncesinde futbolcularla tek tek tokalaşarak başarılar dileyen Develigücü Başkanı İbrahim Şimşek, bu sezon başarı çıtasını yükselterek 4.grupta hedefe ulaşmak istediklerini söyledi. Oyuncularına yönelik, "Bizler üzerimize düşeni yaptık. Bundan sonrası sizlerde. İyi bir çalışma dönemi geçirerek Develigücü'nü hedefe taşıyacağınıza inanıyorum. Umarım hepimiz adına iyi bir sezon geçiririz ve şampiyonluk kupası ile taçlandırırız" dedi.

Develigücü antrenörü Orhan Anıl da, futbolcularıyla kısa bir toplantı yaptıktan sonra sezonun ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Orhan Anıl, zorlu bir grupta mücadele edeceklerini ancak zirveye oynayacaklarını söyleyerek, "Hedefimizi belirledik. Bu yönde transferler yaptık. İyi bir ekip kurduk. Saha içerisinde de koordinasyonu sağladığımız zaman hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Türkiye, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Develigücü Sezona Hedefle Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:51 Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı İşte Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan o araç Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı! İşte Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan o araç
14:50 Gizli tanığın itirafları sonrası Narin’in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü Gizli tanığın itirafları sonrası Narin'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü
14:22 Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin’in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti
13:13 Narin Güran’ın cenazesinde büyük rezalet Başrolde AK Partili vekil var Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var
12:20 Kiralık ilanını görüp ev sahibini aradı, fiyatı duyunca çılgına döndü Kiralık ilanını görüp ev sahibini aradı, fiyatı duyunca çılgına döndü
08:50 Dinlene dinlene gol attılar Galatasaray’dan hazırlık maçında farklı tarife Dinlene dinlene gol attılar! Galatasaray'dan hazırlık maçında farklı tarife
08:41 Günlerce aileyle yayın yapmıştı Didem Arslan Yılmaz’ın çıkışı büyük ses getirecek Günlerce aileyle yayın yapmıştı! Didem Arslan Yılmaz'ın çıkışı büyük ses getirecek
08:30 Josef de Souza’yı silah çekip soydular Josef de Souza'yı silah çekip soydular
08:11 Hakimden amca Salim Güran’a olay soru: Narin senin kızın mıydı Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?
07:55 MasterChef Türkiye’de eleme heyecanı Zeynep yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı! Zeynep yarışmaya veda etti
07:20 Narin’e ait DNA tespit edilmişti Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı Narin'e ait DNA tespit edilmişti! Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı
01:54 Tunceli’de 4 askerimiz şehit oldu Şehit Büyükçaylı’nın eşi bu akşam doğum yapmış Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 16:24:35. #1.13#
SON DAKİKA: Develigücü Sezona Hedefle Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement