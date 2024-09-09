Develigücü Sezona Hedefle Başladı

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Develigücü, topbaşı yaptı. Kırmızı-siyahlılar, sezonun ilk çalışmasını yaparken hedefi Türkiye 3. Lig olarak belirledi.

2024-2005 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele edecek olan Develigücü topbaşı yaptı. Sezonun ilk çalışmasını Argıncık stadında yapan kırmızı siyahlılar, hedefi şampiyonluk olarak belirledi. Antrenör Orhan Anıl nezaretinde ilk idmanı gerçekleştiren Develigücü, iyi bir dönem geçirmek ve önümüzdeki ay başlayacak olan lig maratonunda başarılı olmak amacında. Antrenman öncesinde futbolcularla tek tek tokalaşarak başarılar dileyen Develigücü Başkanı İbrahim Şimşek, bu sezon başarı çıtasını yükselterek 4.grupta hedefe ulaşmak istediklerini söyledi. Oyuncularına yönelik, "Bizler üzerimize düşeni yaptık. Bundan sonrası sizlerde. İyi bir çalışma dönemi geçirerek Develigücü'nü hedefe taşıyacağınıza inanıyorum. Umarım hepimiz adına iyi bir sezon geçiririz ve şampiyonluk kupası ile taçlandırırız" dedi.

Develigücü antrenörü Orhan Anıl da, futbolcularıyla kısa bir toplantı yaptıktan sonra sezonun ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Orhan Anıl, zorlu bir grupta mücadele edeceklerini ancak zirveye oynayacaklarını söyleyerek, "Hedefimizi belirledik. Bu yönde transferler yaptık. İyi bir ekip kurduk. Saha içerisinde de koordinasyonu sağladığımız zaman hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi. - KAYSERİ