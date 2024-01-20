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Develigücü SK, BAL 11. Grup'ta ilk yarıyı 5. sırada tamamladı - Son Dakika
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Develigücü SK, BAL 11. Grup'ta ilk yarıyı 5. sırada tamamladı

2023-2024 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele eden Develigücü Spor Kulübü, 12 hafta süren ilk yarıyı 19 puanla 5. sırada tamamladı. 12 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Develigücü SK, rakip filelere 19 gol atarken kalesinde ise 10 gol gördü.

Develigücü SK, BAL 11. Grup\'ta ilk yarıyı 5. sırada tamamladı
20.01.2024 - 08:37,  Güncelleme: 08:40
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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup'ta mücadele eden Develigücü SK, ilk yarıyı 19 puanla 5. sırada tamamladı.

2023-2024 futbol sezonu Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele veren Develigücü Spor Kulübü, 12 hafta süren ilk yarıda 19 puanla 5. sırada tamamladı. 12 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak ligin ilk yarısını tamamlayan Develigücü SK, rakip filelere 19 gol atarken kalesinde ise 10 gol gördü.

Develigücü SK'nin ligin ilk yarıda oynadığı maçlar ve neticeleri ise şu şekilde:

1. hafta Develigücü SK 1-1 Erzincan Ulalarspor

2. hafta Malatyaspor 0-0 Develigücü SK

3. hafta Develigücü SK 2-0 Hacılar Erciyesspor

4. hafta 12 Bingölspor 4-0 Develigücü SK

5. hafta Develigücü SK 0-1 Yozgat Bld. Bozokspor

6. hafta Dersimspor 0-1 Develigücü SK

7. hafta Develigücü SK 1-1 Rüştempaşaspor

8. hafta Kangal Termikspor 0-3 Develigücü SK

9. hafta Develigücü SK 6-0 Hekimhan Belediyespor

10. hafta BAY

11. hafta Murat 2020 Gençspor 2-1 Develigücü SK

12. hafta Develigücü SK 3-0 Ovacık Munzurspor (Hükmen)

13. hafta Elazığ Aksarayspor 1-1 Develigücü SK - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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