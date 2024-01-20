Develigücü SK, BAL 11. Grup\'ta ilk yarıyı 5. sırada tamamladı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup'ta mücadele eden Develigücü SK, ilk yarıyı 19 puanla 5. sırada tamamladı.
2023-2024 futbol sezonu Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele veren Develigücü Spor Kulübü, 12 hafta süren ilk yarıda 19 puanla 5. sırada tamamladı. 12 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak ligin ilk yarısını tamamlayan Develigücü SK, rakip filelere 19 gol atarken kalesinde ise 10 gol gördü.
Develigücü SK'nin ligin ilk yarıda oynadığı maçlar ve neticeleri ise şu şekilde:
1. hafta Develigücü SK 1-1 Erzincan Ulalarspor
2. hafta Malatyaspor 0-0 Develigücü SK
3. hafta Develigücü SK 2-0 Hacılar Erciyesspor
4. hafta 12 Bingölspor 4-0 Develigücü SK
5. hafta Develigücü SK 0-1 Yozgat Bld. Bozokspor
6. hafta Dersimspor 0-1 Develigücü SK
7. hafta Develigücü SK 1-1 Rüştempaşaspor
8. hafta Kangal Termikspor 0-3 Develigücü SK
9. hafta Develigücü SK 6-0 Hekimhan Belediyespor
10. hafta BAY
11. hafta Murat 2020 Gençspor 2-1 Develigücü SK
12. hafta Develigücü SK 3-0 Ovacık Munzurspor (Hükmen)
13. hafta Elazığ Aksarayspor 1-1 Develigücü SK - KAYSERİ
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