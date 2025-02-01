Develigücü ve Yahyalıspor\'un Kritik Maçları

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Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele veren Develigücü ile Yahyalıspor, 2 Şubat Pazar günü kritik müsabakalar oynayacak.

BAL 4. Grup'ta Play-Off hesapları yapan Develigücü, sahasında İmamoğlu Belediyespor ile karşılaşacak. Ligin 18. hafta maçından 3 puanla ayrılmanın hesabını yapan kırmızı siyahlılar, taraftarı önünde hedefine ulaşmak istiyor. 2 Şubat Pazar günü Develi İlçe Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama saati 14: 00 olarak açıklandı. Bu maçta da Oğuzhan Beyaz düdük çalacak.

Öte yandan kümede kalma ihtimali her geçen gün azalan Yahlaspor ise deplasmanda Ceyhan Belediyespor ile karşılaşacak. 2 Şubat Pazar günü oynanacak ve saat 14: 00'te başlayacak maçta hakem Ozan Genç düdük çalacak. - KAYSERİ