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Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele veren Develigücü, Yatağanspor'dan hasan Pamuk ile anlaştı.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele veren Develigücü; kadrosuna bir takviye daha yaptı. Ligin ikinci yarısında başarılı bir grafik çizmek isteyen kırmızı siyahlılar, geçen sezonu Yatağanspor'da geçiren Hasan Pamuk ile anlaşmaya vardı.

2002 doğumlu kenar mevkiinde oynayan Hasan Pamuk ile sözleşme yapan kırmızı siyahlılar, daha önce Anadolu Üniversitesi takımından sol ön Mehmet Karamahmut, Talasgücü Belediyespor'dan sol bek İbrahim Şahinkaya, Gebzespor'dan stoper Abdulkadir Yıldırım, Bayburt Belediyespor'dan sağ bek Hüseyin Can Turhan ve Ömeranlıspor'dan forvet oyuncusu Batuhan Güvenç ile anlaşmıştı. - KAYSERİ