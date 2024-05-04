Develigücü, yeni sezonda Türkiye 3. Ligi\'ni hedefliyor

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup'ta mücadele veren Develigücü, yeni sezonda Türkiye 3. Ligi'ni hedef seçiyor. Kulüp Başkanı İbrahim Şimşek yaptığı açıklamasında, "Şampiyonluk için birlikteliği korumalıyız" dedi.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta sergilediği performans ve aldığı skorlar ile kümede kalmayı başaran Develigücü, önümüzdeki sezon şampiyonluğu hedef seçti. Develigücü Başkanı İbrahim Şimşek, "Sezona kötü başladık, kötü devam etti. Bu süreç bizi hiç memnun etmedi. Ama zoru başarmak adına kenetlendik. Yöneticiyle, taraftarıyla, hocasıyla, oyuncusuyla bir yürek olduk ve bugünlere geldik. Sezon sonu itibariyle hedefimize ulaştık" dedi. Gelecek sezon itibariyle başarı çıtasını yükseltmek istediklerini söyleyen başkan İbrahim Şimşek, "Birlikteliği koruyarak gelecek sezonun planlamasını yapmalıyız. Maneviyat kadar maddiyat da önemli. Bu ekonomik gücün altından sadece yönetim olarak kalkmamız mümkün değil. İlçemizin önde gelen isimlerinin de bizlere destek olmasını bekliyoruz. İlçemize yakışır bir noktada lige başlayıp, Türkiye 3.Ligi'ne yükselme adına mücadele etmek arzusundayız" dedi. - KAYSERİ