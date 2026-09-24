Develispor, Eren Çalapverdi yönetiminde 11 Ekim'de başlayacak sezona hazırlanıyor - Son Dakika
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Develispor, Eren Çalapverdi yönetiminde 11 Ekim'de başlayacak sezona hazırlanıyor

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Develispor, Eren Çalapverdi yönetiminde 11 Ekim\'de başlayacak sezona hazırlanıyor
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Kayseri Süper Amatör Küme'de 2026-2027 sezonunda mücadele edecek Develispor, antrenör Eren Çalapverdi nezaretinde yeni sezon hazırlıklarına başladı. Kulüp Başkanı İbrahim Şimşek kazasız bir sezon dilerken, ekip ligin ilk haftasında sahasında Kayseri Yolspor'u konuk edecek.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Develispor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

2026-2027 sezonunda Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele edecek olan Develispor, antrenör Eren Çalapverdi nezaretinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. 11 Ekim'de başlayacak olan yeni sezon öncesi çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürecek olan Develispor, başarılı bir sezon geçirmek istiyor. Develispor Kulüp Başkanı İbrahim Şimşek, "2026-2027 sezonu hayırlı uğurlu olsun. Kazası, belasız bir sezon olmasını diliyorum. Yeni sezon hazırlıklarımıza başladık. Lige kadar en iyi şekilde hazırlanıp sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" dedi.

Develispor ligin 1. haftasında sahasında Kayseri Yolspor'u konuk edecek.

Kaynak: İHA
İbrahim ŞimşekÇalapverdiKayseriFutbolSporSon Dakika

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