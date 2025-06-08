Devin Özek\'in ilk transfer hamlesi! Galatasaray\'ın radarındaki isme kanca attı

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, sarı-lacivertlilerdeki ilk icraatını flaş bir transferle yapıyor. Devin Özek, Fenerbahçe'nin ses getirecek transferi için devreye girdi.

FENERBAHÇE TEKLİF SUNDU

Fenerbahçe, Leroy Sane transferi için Devin Özek'i devreye soktu. Haberde Devin Özek'in Leroy Sane ile görüştüğü ve yıldız futbolcudan sözleşme şartları konusunda bilgi aldığı ifade edildi. Alman transfer pazarına Devin Özek ile giren Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündemindeki Leroy Sane için teklifini sundu.

REKABETE GİRMEYECEK

Buna karşın Fenerbahçe yönetiminin, yıldız ismin transferi için Bayern Münih ve Galatasaray ile rekabete girmeyeceği vurgulandı. Leroy Sane'ye yapılan ücret teklifinde artış yapılması planlanmazken, Alman yıldızın teklifi kabul etmesi halinde Fenerbahçe'nin transfer için görüşmelere başlayacağı aktarıldı.