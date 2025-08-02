Ünlü oyuncu Devrim Özkan, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile ilgili yaptığı paylaşımla geceye damga vurdu.
İlişkilerini sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraflarıyla duyuran ünlü çift, geçtiğimiz aylarda ayrılık kararı almış ve yollarını ayırmıştı. İki taraf da ayrılığın ardından birlikte olan fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından kaldırmışlardı.
Devrim Özkan, bu akşamki Galatasaray-Lazio maçında 2 gol atarak yıldızlaşan Torreira'nın fotoğrafını kalp emojisi yaparak paylaştı. Güzel oyuncu bu paylaşımıyla aşkını resmen ilan ederken, Sarı-kırmızılı taraftarlar da bu birlikteliği desteklediklerini belirten yorumlarda bulundu.
İşte o paylaşım;
Son Dakika › Spor › Devrim Özkan'dan olay yaratacak Lucas Torreira paylaşımı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?