Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'e teşekkür - Son Dakika
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Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'e teşekkür

23.08.2022 19:22
Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'e teşekkür

DG Sivasspor, takımdan ayrılan 21 yaşındaki Kerem Atakan Kesgin'e teşekkür ederek, kariyerinde başarılar diledi.

DG Sivasspor, takımdan ayrılan 21 yaşındaki Kerem Atakan Kesgin'e teşekkür ederek, kariyerinde başarılar diledi.

Sivasspor, Beşiktaş ile anlaşan Kerem Atakan Kesgin'e teşekkür etti.

Konuyla ilgili Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Kerem Atakan Kesgin'in transferi için BeşiktaşJimnastik Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Kerem Atakan'a bugüne kadar kulübümüze verdiği emekleriçin teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde sonsuz başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - SİVAS

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Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin'i kadrosuna kattı Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin'i kadrosuna kattı Sivas haberi... Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor'dan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin'i transfer ettiğini açıkladı. Sivas haberi... Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor'dan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin'i transfer ettiğini açıkladı.
Kaynak: İHA

Kerem Atakan Kesgin, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'e teşekkür - Son Dakika

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