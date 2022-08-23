Konuyla ilgili Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Kerem Atakan Kesgin'in transferi için BeşiktaşJimnastik Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Kerem Atakan'a bugüne kadar kulübümüze verdiği emekleriçin teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde sonsuz başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Kerem Atakan Kesgin, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'e teşekkür - Son Dakika

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