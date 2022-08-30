Sivasspor antrenmanda dev Türk bayrağı açtı - Son Dakika
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Sivasspor antrenmanda dev Türk bayrağı açtı

30.08.2022 13:33
Sivasspor antrenmanda dev Türk bayrağı açtı

DG Sivasspor teknik heyeti ve futbolcuları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı, Fatih Karagümrük karşılaşması için idman yaptıkları Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde kutladı.

DG Sivasspor teknik heyeti ve futbolcuları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı, Fatih Karagümrük karşılaşması için idman yaptıkları Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde kutladı.

Kırmızı-beyazlı ekipte futbolcular ve teknik heyet, Zafer Bayramı dolayısıyla antrenmanda saha ortasında dev Türk bayrağı açarak poz verdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümünü yaşamanın mutluluğunun yaşandığı sosyal medyadan yapılan paylaşımda, "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" notu da eklendi. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Fatih Karagümrük, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor antrenmanda dev Türk bayrağı açtı - Son Dakika

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