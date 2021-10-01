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Diagne yine bildiğimiz gibi! Burun buruna geldiği futbolcuyu İstanbul'a çağırdı - Son Dakika

Diagne yine bildiğimiz gibi! Burun buruna geldiği futbolcuyu İstanbul'a çağırdı

01.10.2021 16:04
Diagne yine bildiğimiz gibi! Burun buruna geldiği futbolcuyu İstanbul'a çağırdı, System.String[]

Marsilya deplasmanında son saniyede Saliba ile burun buruna gelen ve oyuncuyu bırakmayan Mbaye Diagne, sosyal medyadan mesaj paylaştı. Diagne, "Yakında seni evimize bekliyoruz. Dünyanın en iyi taraftarına sahibiz" notuyla Saliba'yı İstanbul'a çağırdı.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Galatasaray'ın Marsilya'ya konuk olduğu olaylı maçta, Diagne ile Saliba arasında yaşanan tartışma güçlükle yatıştırılmıştı.

BOĞAZINA YAPIŞTI

Saliba'nın boğazına yapışan Diagne, sonrasında sert karşılık almıştı. Ardından daha da öfkelenen Senegalli futbolcu güçlükle sakinleştirildi. İki futbolcu da sarı kart gördü.

Diagne bildiğimiz gibi! Gırtlağını sıktığı futbolcuyu İstanbul'a davet etti

"EVİMİZE BEKLİYORUZ"

Diagne maçın ardından yaptığı paylaşımda Saliba için, "Yakında seni evimize bekliyoruz, dünyanın en iyi taraftarına sahibiz" ifadelerine yer verdi.

Diagne yine bildiğimiz gibi! Burun buruna geldiği futbolcuyu İstanbul'a çağırdı

Galatasaray, Marsilya, UEFA, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Diagne yine bildiğimiz gibi! Burun buruna geldiği futbolcuyu İstanbul'a çağırdı - Son Dakika Spor


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