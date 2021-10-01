Diagne yine bildiğimiz gibi! Burun buruna geldiği futbolcuyu İstanbul'a çağırdı

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Galatasaray'ın Marsilya'ya konuk olduğu olaylı maçta, Diagne ile Saliba arasında yaşanan tartışma güçlükle yatıştırılmıştı.

BOĞAZINA YAPIŞTI

Saliba'nın boğazına yapışan Diagne, sonrasında sert karşılık almıştı. Ardından daha da öfkelenen Senegalli futbolcu güçlükle sakinleştirildi. İki futbolcu da sarı kart gördü.

"EVİMİZE BEKLİYORUZ"

Diagne maçın ardından yaptığı paylaşımda Saliba için, "Yakında seni evimize bekliyoruz, dünyanın en iyi taraftarına sahibiz" ifadelerine yer verdi.