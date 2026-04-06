Diagne\'nin tarihe geçmek için 4 gole ihtiyacı var

Trendyol 1. Lig’de Amed Sportif Faaliyetler forması giyen Mbaye Diagne, gol krallığında zirveye koşarken tarihi bir rekorun da kapısını araladı.

26 GOLE ULAŞTI, REKORA YAKLAŞTI

Son olarak Boluspor karşısında 2 gol atan ve takımının 6-1’lik galibiyetinde başrol oynayan Diagne, ligdeki gol sayısını 26’ya yükseltti. Deneyimli golcü, bu performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

REKOR İÇİN 4 GOL YETERLİ

Diagne, kalan 5 haftada 4 gol daha atması halinde, 2018-2019 sezonunda Altay formasıyla 29 gol atan Marco Paixao’nun rekorunu geride bırakarak 1. Lig’de bir sezonda en fazla gol atan oyuncu olacak.

TARİHE GEÇMEYE HAZIRLANIYOR

2001-2002 sezonundan bu yana ligde en golcü isimler arasında yer alan Paixao’nun yanı sıra Yunus Altun (28), Taner Demirbaş (27) ve Okan Yılmaz (25) gibi isimler listede bulunuyor. Diagne ise bu isimleri geride bırakmaya çok yakın.