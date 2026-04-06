Diagne\'nin tarihe geçmek için 4 gole ihtiyacı var

Üye Girişi
Son Dakika Logo

06.04.2026 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amed Sportif Faaliyetler’de 26 gole ulaşan Mbaye Diagne, kalan haftalarda 4 gol daha atması halinde 1. Lig’de bir sezonda en fazla gol atan oyuncu olarak tarihe geçecek.

Trendyol 1. Lig’de Amed Sportif Faaliyetler forması giyen Mbaye Diagne, gol krallığında zirveye koşarken tarihi bir rekorun da kapısını araladı.

26 GOLE ULAŞTI, REKORA YAKLAŞTI

Son olarak Boluspor karşısında 2 gol atan ve takımının 6-1’lik galibiyetinde başrol oynayan Diagne, ligdeki gol sayısını 26’ya yükseltti. Deneyimli golcü, bu performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

REKOR İÇİN 4 GOL YETERLİ

Diagne, kalan 5 haftada 4 gol daha atması halinde, 2018-2019 sezonunda Altay formasıyla 29 gol atan Marco Paixao’nun rekorunu geride bırakarak 1. Lig’de bir sezonda en fazla gol atan oyuncu olacak.

TARİHE GEÇMEYE HAZIRLANIYOR

2001-2002 sezonundan bu yana ligde en golcü isimler arasında yer alan Paixao’nun yanı sıra Yunus Altun (28), Taner Demirbaş (27) ve Okan Yılmaz (25) gibi isimler listede bulunuyor. Diagne ise bu isimleri geride bırakmaya çok yakın.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ensari.alp ensari.alp:
    biz senden razıyız diagne iyi ki bizimlesin 17 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 13:33:11. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.