Diyarbakır'da, 1'inci Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden ve 21 Ocak'ta geçirdiği kaza sonucu takım otobüsü devrilen Dicle Belediyespor, ligden çekildiğini duyurdu.
Lice ilçesi Fis Ovası mevkiinde 21 Ocak'ta, Lice Gücü Spor ile oynayacakları maç için yola çıkan 1'inci Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden Dicle Belediyesporlu futbolcuları taşıyan 21 TB 227 plakalı midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada futbolcuların da aralarında olduğu 19 kişi yaralandı. Kazada 7 futbolcusunun tedavilerinin sürdüğünü belirten takımın teknik sorumlusu Ramazan Özyurt, bazı futbolcuların ailelerinin futbol oynamalarına izin vermediğini, sporcuların sağlığı ve psikolojilerinin bozulduğunu belirterek, ligden çekilme kararı aldıklarını duyurdu.
Kazada kendisinin de ağır yaralandığını belirten Özyurt, "Takımımız, Lice Gücü Spor ile deplasmanda karşılaşacağı maç için Lice'ye giderken, yoğun yağış nedeniyle kayan aracın şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 19 sporcumuz ve ben yaralandım. Söz konusu kazadan 20 gün geçmesine rağmen bazı sporcular halen tedavi görmektedirler. Çeşitli yerlerinde kırık ve çıkıklar olan sporcularımızın durumu şimdilik iyiye gidiyor. Bu sebeplerden dolayı yönetim ve teknik heyet bir araya gelerek bir durum değerlendirmesi yaptı. Yapılan görüşmeler sonucunda 7 sporcumuzun halen kazadan kaynaklı yara ve ağrılarının devam ettiği, birçok sporcunun ailesinde yaşanan tedirginlik ve endişeden dolayı tekrar futbol oynamalarına müsaade etmedikleri, geriye kalan tüm sporcuların yaşadığı olayın travmasını atlatamadıkları sonucuna varılmış olup, tüm saydığımız sebeplerden dolayı Dicle Belediye Spor, ligden çekilme kararı almıştır. Alınan kararın kesinlikle sporcuların sağlığı ve psikolojilerinin bozulmaması yönünde olduğu kanısına varılmıştır" diye konuştu.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan 7 aylık hamile anne Selma Abacı ve 2 çocuğu, jandarma ekiplerinin dedektif gibi iz sürmesiyle yaylada toprağa gömülü halde ölü olarak bulundu. Katil zanlısının öldürdüğü çocukların babası olduğu, Selma Abacı ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı.
AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralanırken, olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde aracın kapüşonlu bir kişiyi sokaktan aldığı görüldü. Öte yandan şahsın eline uzun namlulu silah aldığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin askerlerinin bulunduğu General Gorod Askeri Kampı'na silahlı saldırı düzelendi. Saldırıda 2'si Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) subayı, 5 asker hayatını kaybetti. Eğitimini tamamlayan askerlerin silahlarını teslim aldığı törenin hemen ardından yaşanan olayı, terör örgütü Eş-Şebab üstlenirken, yaralanan BAE'li üst düzey görevli Albay Mohamed bin Mubarak'ın ise durumunun kritik olduğu belirtildi.
Real Madrid'in, sahasında Girona'yı 4-0 mağlup ettiği maça Arda Güler damga vurdu. Takımına penaltı kazandıran Arda, topun başına geçmek istedi fakat penaltıyı Joselu kullandı. Topu Arda'nın elinden alan Joselu, penaltıyı kaçırınca büyük eleştiri aldı.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada Türkiye Kupası'nın formatının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Atan, ''İki stoperim 120 dakika oynayıp maça çıktılar. Fikir alışverişinde bulunabiliriz. Sezonun yoğun döneminde kupa oynanıyorsa, Fransa'daki gibi 90 dakika sonunda penaltı atalım ve kazananı belirleyelim. Madem Avrupa'yı örnek alıyoruz... Oyuncuları bu kadar ezdirmenin ve günleri kısa tutmanın anlamı yok'' dedi.
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katılımıyla düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuştu. Asya, halka hizmet anlayışıyla görev yürüttüklerini ve Cumhurbaşkanının belediyecilik vizyonunu hayata geçirdiklerini belirtti. Ayrıca, yeni dönemde daha prestijli projeler yapacaklarını ve halkın gönüllerine dokunmayı başardıklarını vurguladı.
ABD'nin California eyaletinde, 6 kişiyi taşıyan helikopter Mojave Çölü'ne düştü. Kazada yaşamını yitirenlerin olduğu öğrenilirken ölü sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Galatasaray'ın RAMS Başakşehir'i 2-0 yendiği maçın sonunda Okan Buruk ve Çağdaş Atan arasında kısa süren bir gerginlik yaşandı. Gerginlik tatlıya bağlandı ve iki teknik adam birbirine sarıldı.
Son Dakika › Spor › Dicle Belediyespor, ligden çekildiğini duyurdu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?